Cene nafte še naprej padajo

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena avgusta, se je znižala za 69 centov na 69,65 dolarja za 159-litrski sod. Avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se pocenile za 1,06 dolarja na 72,68 dolarja.

Z nafto brent so 27. februarja, dan pred začetkom konflikta, trgovali po tečaju okoli 73 dolarjev za sod. V tednih po začetku napadov ZDA in Izraela na Iran pa je cena poskočila na 119 dolarjev za sod.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo dejal, da bi tehnični pogovori med ZDA in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Zagotovil je, da je Washington v teh pogovorih povsem usklajen s svojimi zavezniki.

Rubio se še danes mudi na turneji po Bližnjem vzhodu, v ospredju pogovorov s tamkajšnjimi predstavniki oblasti pa so predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe skozi Hormuško ožino, ki jo je Iran po doseženem dogovoru z ZDA vnovič odprl.

Glede na podatke o sledenju ladij so Hormuško ožino v sredo uspešno prečkali številni tankerji, kar je zmanjšalo strahove vlagateljev glede ponudbe nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.