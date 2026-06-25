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Gospodarstvo

Cene nafte še naprej padajo

Singapur, 25. 06. 2026 09.55 pred 40 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA
Padec cen nafte

Cene nafte so se v azijskem trgovanju vnovič znižale. Cena nafte brent je padla pod raven, ki jo je dosegla na predvečer začetka vojne na Bližnjem vzhodu. Vlagatelji ostajajo optimistični glede poteka pogovorov za končanje konflikta med ZDA in Iranom ter nadaljnjih plovb tankerjev skozi Hormuško ožino.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena avgusta, se je znižala za 69 centov na 69,65 dolarja za 159-litrski sod. Avgustovske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se pocenile za 1,06 dolarja na 72,68 dolarja.

Z nafto brent so 27. februarja, dan pred začetkom konflikta, trgovali po tečaju okoli 73 dolarjev za sod. V tednih po začetku napadov ZDA in Izraela na Iran pa je cena poskočila na 119 dolarjev za sod.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo dejal, da bi tehnični pogovori med ZDA in Iranom lahko potekali v začetku prihodnjega tedna v Švici. Zagotovil je, da je Washington v teh pogovorih povsem usklajen s svojimi zavezniki.

Rubio se še danes mudi na turneji po Bližnjem vzhodu, v ospredju pogovorov s tamkajšnjimi predstavniki oblasti pa so predvsem prizadevanja za zagotovitev proste plovbe skozi Hormuško ožino, ki jo je Iran po doseženem dogovoru z ZDA vnovič odprl.

Glede na podatke o sledenju ladij so Hormuško ožino v sredo uspešno prečkali številni tankerji, kar je zmanjšalo strahove vlagateljev glede ponudbe nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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25. 06. 2026 10.43
kdaj bo bencin pod 1,4 sedaj je sodcek nizje kot pred vojno?
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kakorkoliže
25. 06. 2026 10.24
Cene nafte padajo, torej bi morale pasti tudi cen storitev in blaga. Malo morgen.
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