Cene nafte še višje

Kakšen pa bi bil učinek morebitnega embarga na uvoz ruske nafte na oskrbo Slovenije z naftnimi derivati?

Naša države je na tem področju 100-odstotno odvisna od uvoza. Na Petrolu pojasnjujejo, da Rusija neposredno pri njihovi nabavi goriv predstavlja zanemarljiv delež. Drugače je s posrednimi učinki morebitnega embarga. Petrol namreč naftne derivate prek največjih svetovnih trgovcev kupuje v sredozemsko-črnomorskem bazenu. V njem je 40 odstotkov naftnih derivatov iz Italije, 40 odstotkov iz Grčije, 20 odstotkov pa od drugod.

Koliko v velikih rafinerijah ob Sredozemlju in Črnem morju predelajo ruske nafte, na Petrolu ne vedo, saj rafinerije tega podatka ne razkrivajo. Je pa kar nekaj velikih rafinerij – na primer na Siciliji, v bolgarskem Burgosu in v srbskem Pančevu – v ruski lasti in od teh držav bo odvisno, kaj bodo storile, če rafinerije ne bodo želel predelovati nafte, ki ni ruskega izvora.

Zelo verjetno bi za zagotovitev oskrbe prišlo do podržavljenja, pomembno bo tudi, kako hitro se bodo igralci v primeru embarga prilagodili in vzpostavili nove dobavne poti. Prav tako se napoveduje kar nekaj izjem od embarga za države, kot so Madžarska, Slovaška, Bolgarija, Češka.

Če bo prilagoditev na nove razmere hitra, je pričakovati kratkoročen vpliv na nadaljnjo rast cen goriv in dobave. Te trenutno po zagotovilih Petrola potekajo normalno in brez zamud, do katerih je prihajalo marca. Največji naftni trgovec v državi ima dolgoročne nabavne pogodbe za ocenjene potrebe, sklenjene do konca leta, in pričakuje njihovo uresničitev. Za maj so dogovorjene dobave fiksne.

Cene pogonskih goriv še naraščajo

Na podražitve se bodo danes odzivali v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) in Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS). Cene 95-oktanskega bencina in dizla so se namreč po prvomajskem zaključku 45-dnevne cenovne regulacije ta teden še dvignile.