Gospodarstvo

Cene nafte spet poskočile nad 100 dolarjev za sod

Washington , 13. 04. 2026 08.30 pred 42 minutami 1 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Nafta

Po naznanitvi ameriške vojske, da bo po propadlih pogajanjih med ZDA in Iranom blokirala strateško pomembno Hormuško ožino in iranska pristanišča, se je cena nafte znova dvignila nad 100 dolarjev (85,55 evra) za 159-litrski sod. Neuspeh dogovora prinaša zaskrbljenost, da se bo energetska kriza poglobila.

Zahodnoteksaška lahka nafta, ki bo dobavljena maja, se je v današnjem azijskem trgovanju podražila za 8,4 odstotka na 104,65 dolarja (89,52 evra). Severnomorska nafta brent za dobavo junija je bila s 102,15 dolarja (87,38 evra) dražja za 7,3 odstotka.

En sod predstavlja 159 litrov nafte
En sod predstavlja 159 litrov nafte
FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo po propadu pogajanj napovedal pomorsko blokado strateško pomembne Hormuške ožine, ameriška vojska pa je nato naznanila, da bo danes ob 16. uri po srednjeevropskem času začela izvajati blokado iranskih pristanišč.

Cene nafte so tako znova močno narasle, potem ko so minuli teden z upanjem na dogovor vsaj glede prevoza tankerjev skozi Hormuško ožino izgubile 12,5 odstotka.

nafta cene

V Nemčiji našteli največ insolventnih podjetij v 20 letih

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fluxx
13. 04. 2026 09.18
Sem vesel, da nas Janez podpira Donalda.
Odgovori
0 0
suleol
13. 04. 2026 09.13
amerika nam bo zaracunala svoj ddv
Odgovori
+1
1 0
Protoc
13. 04. 2026 09.07
Pač človek je jud..dobro dela za ljudstvo..seveda njemu je bilo tudi to vse obljubljeno 300let nazaj..mali israhell mu je malo zakuhal mozgančke..zdaj pa ne ve kako ven..
Odgovori
+2
2 0
Aijn Prenn
13. 04. 2026 09.03
Trump pravi, da je papež "grozen". :-)) Oranževcu se je procesor čist zaciklal.
Odgovori
+0
2 2
Špica
13. 04. 2026 08.48
quuul ampak zacela se je pocasi ze sezona vozikanje na morcka tud ,ce bo 5 € liter.
Odgovori
+4
4 0
