Cene nafte znova nad 100 dolarjev za sod

Cena surove nafte brent se je čez noč na azijski borzi zvišala za več kot devet odstotkov in za kratek čas znova presegla 100 dolarjev (86,6 evra) za sod.
Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba okoli 8.10 po srednjeevropskem času odšteti 91,93 dolarja (79,64 evra), kar je 4,68 dolarja oziroma 5,36 odstotka več kot ob koncu trgovanja v sredo. Severnomorska nafta brent za dobavo maja je bila s 97,53 dolarja (84,49 evra) dražja za 5,55 dolarja oziroma 6,03 odstotka.
Dvig cen nafte se je zgodil kljub temu, da je v sredo vseh 32 članic Mednarodne agencije za energijo (IEA) sporočilo, da bodo zaradi skrbi glede svetovne oskrbe z gorivom zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sprostile rekordnih 400 milijonov sodčkov nafte iz strateških naftnih rezerv.
V okviru teh prizadevanj so ZDA napovedale, da bodo sprostile 172 milijonov sodčkov, Združeno kraljestvo pa 13,5 milijona sodčkov.
To je že drugič v nekaj dneh, da so se cene nafte povzpele nad 100 dolarjev za sod. V začetku tega tedna se je cena nafte dvignila celo na 120 dolarjev (103,95 evra) za sodček – skoraj štiriletni vrh – preden je spet padla, ko je Donald Trump nakazal, da bi se vojna lahko kmalu končala.
Iran je v sredo stopnjeval napade na ladje v Hormuški ožini, ključni plovni poti za prevoz energentov. Tiskovni predstavnik Islamske revolucionarne garde (IRGC) je dejal, da bo tarča napadov vsako plovilo, povezano z ZDA, Izraelom ali njihovimi zavezniki. "Cene nafte ne bo mogoče umetno znižati. Pričakujte ceno nafte 200 dolarjev (103,95 evra) za sod," so dodali.
Skozi Perzijski zaliv in Hormuško ožino poteka ena od ključnih poti za svetovno gospodarstvo, saj skozi to ozko ladijsko pot običajno poteka približno petina svetovnih zalog nafte. Članice IEA predstavljajo približno dve tretjini svetovne proizvodnje in porabe energije.
Tokratna sprostitev naftnih rezerv je več kot dvakrat višja sprostitve, ki jo je IEA odobrila po invaziji na Ukrajino leta 2022.