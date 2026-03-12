Cene nafte znova nad 100 dolarjev za sod

Cena surove nafte brent se je čez noč na azijski borzi zvišala za več kot devet odstotkov in za kratek čas znova presegla 100 dolarjev (86,6 evra) za sod. Za 159-litrski sod zahodnoteksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, je bilo treba okoli 8.10 po srednjeevropskem času odšteti 91,93 dolarja (79,64 evra), kar je 4,68 dolarja oziroma 5,36 odstotka več kot ob koncu trgovanja v sredo. Severnomorska nafta brent za dobavo maja je bila s 97,53 dolarja (84,49 evra) dražja za 5,55 dolarja oziroma 6,03 odstotka.

Dvig cen nafte se je zgodil kljub temu, da je v sredo vseh 32 članic Mednarodne agencije za energijo (IEA) sporočilo, da bodo zaradi skrbi glede svetovne oskrbe z gorivom zaradi vojne na Bližnjem vzhodu sprostile rekordnih 400 milijonov sodčkov nafte iz strateških naftnih rezerv. V okviru teh prizadevanj so ZDA napovedale, da bodo sprostile 172 milijonov sodčkov, Združeno kraljestvo pa 13,5 milijona sodčkov.