Cene nafte znova narasle

Cena svetovne referenčne nafta Brent se je zvišala za 2,2 % na 96,70 dolarja (82,92 evrov) za sod (158,98 litra), medtem ko se je cena ameriške nafte, s katero se trguje na ameriški borzi, zvišala za 2,8 % na 96,90 dolarjev (83,09 evra).

Cene nafte so se v sredo strmo padle po objavi sporazuma, ki vključuje ponovno odprtje ključne 'naftne žile' Hormuške ožine. Pogojno dvotedensko premirje pa je že na preizkušnji, potem ko je Izrael sprožil val smrtonosnih napadov na Libanon.

Včeraj je referenčna nafta Brent padla za približno 13,6 odstotka, medtem ko je ameriška nafta izgubila več kot 14 odstotkov. Še v torek sta sicer obe ceni presegali mejo 100 dolarjev.

Cene nafte ostajajo precej višje kot pred začetkom vojne 28. februarja.

Cena surove nafte se je zvišala zaradi namigovanj, da so pogovori med Iranom in ZDA še vedno krhki, je za BBC pojasnil bančni strateg OCBC Sim Moh Siong. Dodal je, da bo pretok skozi Hormuško ožino v prihodnjih dneh v središču pozornosti vlagateljev.

Dogovor o začasni prekinitvi ognja v Iranu je sicer v sredo spodbudil rast indeksov na borzah, a po mnenju vodje analitske službe GZS Bojana Ivanca padca cen nafte še ne moremo pričakovati prav kmalu. Cene za fizično dobavo nafte so bile namreč v zadnjih dneh višje od tržnih, poleg tega se tankerji z nafto še niso vrnili na svoje običajne poti.