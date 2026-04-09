Gospodarstvo

Cene nafte znova narasle

Ljubljana , 09. 04. 2026 08.01 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
A.K.
Cena nafte

Svetovne cene nafte so se v četrtek zjutraj v azijskem trgovanju znova zvišale, medtem ko vlagatelji spremljajo dogajanje po krhkem premirju med ZDA in Iranom.

Cene nafte so se v sredo strmo padle po objavi sporazuma, ki vključuje ponovno odprtje ključne 'naftne žile' Hormuške ožine. Pogojno dvotedensko premirje pa je že na preizkušnji, potem ko je Izrael sprožil val smrtonosnih napadov na Libanon.

Cena svetovne referenčne nafta Brent se je zvišala za 2,2 % na 96,70 dolarja (82,92 evrov) za sod (158,98 litra), medtem ko se je cena ameriške nafte, s katero se trguje na ameriški borzi, zvišala za 2,8 % na 96,90 dolarjev (83,09 evra).

Cena surove nafte
FOTO: Shutterstock

Včeraj je referenčna nafta Brent padla za približno 13,6 odstotka, medtem ko je ameriška nafta izgubila več kot 14 odstotkov. Še v torek sta sicer obe ceni presegali mejo 100 dolarjev.

Cene nafte ostajajo precej višje kot pred začetkom vojne 28. februarja.

Cena surove nafte se je zvišala zaradi namigovanj, da so pogovori med Iranom in ZDA še vedno krhki, je za BBC pojasnil bančni strateg OCBC Sim Moh Siong. Dodal je, da bo pretok skozi Hormuško ožino v prihodnjih dneh v središču pozornosti vlagateljev.  

Dogovor o začasni prekinitvi ognja v Iranu je sicer v sredo spodbudil rast indeksov na borzah, a po mnenju vodje analitske službe GZS Bojana Ivanca padca cen nafte še ne moremo pričakovati prav kmalu. Cene za fizično dobavo nafte so bile namreč v zadnjih dneh višje od tržnih, poleg tega se tankerji z nafto še niso vrnili na svoje običajne poti. 

nafta cena

Od rezervoarja do trgovine: kako vojna v Iranu dviguje cene

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dark Cat
09. 04. 2026 09.14
Prav norca se delajo
300 let do specialista
09. 04. 2026 09.11
Bemti svet v katerem en stavek podere trg... revezi smo.
Samo navijač
09. 04. 2026 09.05
Ogromne novice za Bitcoin !!! Hormuz je Bitcoin pravkar naredil bolj razumljivega. Davek v višini 1 dolarja na sod predvojnih pretokov Hormuza bi ustvaril približno 20 milijonov dolarjev na dan. Po trenutnih cenah je to približno 281 BTC. Bitcoin izda le 450 novih BTC na dan. Če lahko ZDA zamrznejo stabilne kovance, potem je nevtralna poravnava pomembna. Bitcoin je očiten kandidat,poleg Juana.Tako bi ena geopolitična ozka točka teoretično lahko absorbirala približno 62 % vse nove ponudbe bitcoinov. Pomanjkanje je še pomembnejše, saj svet postaja vse bolj razdrobljen.
vvvilice
09. 04. 2026 09.01
Ne vsega verjet. Propaganda je danes umetnost manipuliranja množic, da brez pritožb sprejmejo lastno izkoriščanje. Z nenehnim ponavljanjem kriznih pripovedi in podžiganjem strahu postane "energetska zapora" družbeno sprejemljiva.
jedupančpil
09. 04. 2026 09.01
kava nas to bašete ejga
proofreader
09. 04. 2026 08.58
Golob se nič ne oglasi glede tega, posnetki 6 do 10 so očitno nevarni zanj.
300 let do specialista
09. 04. 2026 09.12
A misliš "vrhunski, ponavljam- vrhuuuuuunski menedžer"?
Banion
09. 04. 2026 08.58
dokler ne bo nekgo obrzdal jude, to zlo na bližnjem vzhodu, v arabskem svetu ne bo miru in svet bo imel težave z energenti. Putin v kremlju pa veselo popeva plestenjakovi pesmi meni dobro je in naj traja
proofreader
09. 04. 2026 08.58
Naj gre Tanja z vlakom v Tel Aviv in se zmeni za premirje.
konc
09. 04. 2026 09.09
Z enosmerno vozovnico. Pa Maljevca in Niko naj vzame seboj, da ji ne bo dolgčas. Tudi oba z enosmerno vozovnico...
royayers
09. 04. 2026 08.55
Vsake toliko se Trump, njegova familija in prijatelji ogabno obogatijo. Krasno res. Psihopat dela vse za biznis, pred zadnjim od ne vem vec koliko rokov, ki jih daje Iranu, se je spet trgovalo, stavilo na padec cene nafte, in eko, Trump nekaj rece, trgi reagirajo, cena nafte gre dol, in imajo profit... tisti blizu njemu tocno vedo, kaj se bo na trgih zgodilo. Norca se dela iz celega sveta, za velik denar.
dark Cat
09. 04. 2026 09.15
Tocno tako.
Polde8
09. 04. 2026 08.53
Nori Izraelci in se bolj nor Trump. Ne more bit nic dobrega.
Uporabnik1888402
09. 04. 2026 08.52
Ko pride na 200 za barel, mogoce se odlocite ustaviti pacijente iz Izraela in ZDA. Do vas .je ...
Samo navijač
09. 04. 2026 08.52
Obstaja perzijski pregovor: »Nevernik sodi vsakogar po njegovi lastni veroizpovedi.« Točno to velja za pokvarjenega, tatovajočega Epsteinovega prijatelja po imenu Trump. Ki si drzne imenovati ljudstvo( živali ) s 7000 let staro civilizacijo – civilizacijo, ki ji dolgujemo velik delež intelektualnih in civilizacijskih dosežkov človeštva. Iran bo Trumpa naučil lekcijo!
konc
09. 04. 2026 08.51
Izbrano ljudstvo dela same probleme. Avstrijski slikar se očitno ni popolnoma motil?
Petur
09. 04. 2026 08.45
z ži dom in kavboji se ni kaj dogovarjati..Izrael definitivno genocidno osvaja ozem,je,Trump pa tako osramočen in premagan ni merodajna oseba..morajo pač sami Iranci rešiti ali hočejo dolgoročno ali samo kratkoročno....
Aijn Prenn
09. 04. 2026 08.43
Če tole prevarantsko nesnago ne spravijo v arest, pol pa se človeštvu najbrž ne piše najbolje.
Aijn Prenn
09. 04. 2026 08.43
Vsem je že jasno, da to počne namerno in s točno tem namenom.
general Duško Vujošević
09. 04. 2026 09.20
✂🐑🐑🐑🦾💪🤜🤛
Infiltrator
09. 04. 2026 08.42
Dejstvo je ,da se to pocne vse namerno da lepo zidje iz ozadja z oranžnim vred na ta račun lepo sluzijo in bogatijo
devote
09. 04. 2026 08.41
in tako bo se nekaj casa..strasenje , mir strasenje mir... borze gor, dol, gor ,dol. in eden veselo trguje in sluzi, ker vse ve vnaprej..
Sl0venc
09. 04. 2026 08.39
Trump govori kot diktator in misli, da si zasluži dobiti Nobelovo nagrado za mir. Če je ne bo dobil, bo morda nekako napadel Norveško.
Positive vibes
09. 04. 2026 08.32
Da je situacija taka kot je se je za zahvalit Izraelu in ZDA dva psihopatska norca z noro administracijo kjer grozijo kako bodo izbrisali celo iransko civilizacijo. Skratka, da preostali vodilni ljudje na tem svetu jim ne morejo poslat ene "zaušnice" da jih umirijo. Izraelci so včeraj ubili nekaj sto Libanoncev in da ne morejo vse vodilne od IZRAELA in ZDA jih obtožit vojnih zločinov in tiralice za njimi? ZDA pa po Iranu bombardira šole in bolnice samo naši mediji tega ne obnavljajo ampak je res žalostno. 400 let staro mošejo, ki je bila zaščitena pod UNESCOM so jo bombardirali. Psihopati
Sl0venc
09. 04. 2026 08.44
Tako je to na tem usranem svetu, kjer so Američani in židi šefi največjih podjetij in bank. Zato lahko Amerika in Izrael delata, kar hočeta. Svet bi moral izvesti revolucijo, morda ukiniti denar in se vrniti na blagovno menjavo. Denar se lahko tiska, naravnih dobrin pa ne.
Watcherman
09. 04. 2026 08.32
Človeštvo bo samo sebe uničilo in po neumnem.Lp
