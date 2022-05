Cene naftnih derivatov znova navzgor, tokrat se je občutneje podražil bencin

Cene naftnih derivatov so se spet zvišale. Tokrat so se občutneje, za med 6,0 in 6,5 centa na liter, zvišale cene 95-oktanskega bencina, precej manj izrazita je bila podražitev dizla. Najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Robert Golob medtem že napoveduje vnovično regulacijo cen, delno tudi v kombinaciji s subvencioniranjem.

Cena 95-oktanskega bencina zunaj omrežja avtocest in hitrih cest je tako pri treh največjih ponudnikih v državi na bencinskih servisih Petrola in MOL Slovenija 1,717 evra za liter, medtem ko je na servisih OMV Slovenija pri 1,714 evra. To je torej okoli šest centov več kot v ponedeljek. Na avtocestnem omrežju se medtem giblje nekaj nad 1,78 evra.

icon-expand Točenje goriva FOTO: Shutterstock

Cene dizla so se prav tako zvišale, a bistveno manj. Če je liter dizla v ponedeljek po bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja stal nekaj več kot 1,85 evra, je zdaj na Petrolovih servisih pri 1,862 evra, prav tako na tistih od družbe MOL Slovenija. Še manj so za zdaj dizel podražili pri OMV Slovenija, kjer je liter pri 1,856 evra. Na avtocestnem omrežju medtem dizel stane malenkost več kot 1,92 evra. Cene 95-oktanskega bencina in dizla so občutno narasle po prvomajskem zaključku 45-dnevne cenovne regulacije in po pričakovanjih se bo cenovni pritisk še stopnjeval, še posebej, če bo prišlo do neke oblike embarga na uvoz ruske nafte. Vrnitev k določeni obliki regulacije ali nadzoru cen naftnih derivatov in drugih energentov je v predvolilni kampanji napovedovala večina pomembnejših političnih strank v državi.