Vse dražji so tudi krediti. Po sedmih letih negativnega Euriborja je ta namreč letos prvič pozitiven, kar je podražilo nova posojila in anuitete tistim, ki že imajo posojilo s spremenljivo obrestno mero. Takih je v Sloveniji še vedno 45 odstotkov stanovanjskih in tretjina potrošniških kreditov. Ali je še čas, da kreditojemalci ukrepajo in kako?