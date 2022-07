Cene plina poskočile, ministri EU dosegli dogovor o zmanjšanju porabe

Ob prihodu na zasedanje je češki minister za industrijo Jozef Sikela dejal, da bo češko predsedstvo storilo vse, da dosežejo dogovor. Poudaril je, da je zadnje ravnanje ruskega energetskega velikana Gazprom, ki je napovedal dodatno zmanjšanje dobave plina EU, dokaz, da mora unija "igro vzeti v svoje roke". " Moramo zmanjšati odvisnost od ruskih dobav, in to čim prej. Če bomo to dosegli, bo imela koristi vsa Evropa, " je povedal.

Ministri za energetiko držav članic EU so na zasedanju v Bruslju dosegli dogovor o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023, je sporočilo češko predsedstvo Svetu EU. Uredba vključuje tudi možnost uvedbe obveznega zmanjšanja porabe.

"Enotnost in solidarnost sta najboljše orožje proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in prepričan sem, da bomo danes to pokazali, " je dejal češki minister. " Ni bila misija nemogoče! Ministri so dosegli politični dogovor o zmanjšanju porabe plina pred prihajajočo zimo, " pa je češko predsedstvo zapisalo po doseženem sporazumu.

Uredba, o kateri so se dogovorili ministri, predvideva določitev cilja, da bi članice EU med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih.

Uredba vključuje tudi možnost sprožitve opozorila na ravni EU glede varnosti dobav plina, kar bi pomenilo, da bi 15-odstotno znižanje postalo obvezno. Evropska komisija bo lahko sprožitev opozorila Svetu EU predlagala na lastno pobudo ali pa na zahtevo petih članic. V vsakem primeru pa bodo morale države to potrditi s kvalificirano večino, kar pomeni najmanj 15 članic, v katerih živi najmanj 65 odstotkov prebivalcev EU. Pri obveznem zmanjšanju porabe plina bodo možne različne izjeme, med drugim za države, ki niso povezane s plinskimi omrežji drugih članic.

Slovenija podpira rešitev

"Mi podpiramo to uredbo, ker je treba pokazati napor, da skupaj rešimo in naslovimo neodvisnost od ruskega plina. Če bomo vse države članice ravnale usklajeno in skupaj, potem bo skupen problem, ki ga bomo naslovili, veliko manjši, kot pa če bi ga vsaka država članica reševala sama," je dejal slovenski infrastrukturni minister Bojan Kumer.

Izpostavil je, da je Slovenija morda še bolj zainteresirana za skupno evropsko rešitev od drugih članic, saj nima lastne proizvodnje plina niti zmogljivosti za njegovo skladiščenje. "Zato absolutno podpiramo solidarnost, na kateri temelji EU, še posebej na energetskem področju," je povedal minister.

Poudaril je še pomen sporazuma med Slovenijo in Italijo o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom. Ob tem je izrazil upanje, da bi Slovenija tovrstna sporazuma do jeseni podpisala še z Avstrijo in Hrvaško, kar bi omogočilo, da bi to zimo zaščitene odjemalce povsem zaščitili.

Cene plina po Gazpromovi napovedi danes znatno navzgor

Po novi Gazpromovi napovedi o zmanjšanem obsegu dobave ruskega plina v Nemčijo skozi plinovod Severni tok 1 so cene plina na svetovnih trgih danes občutneje poskočile. Plin z nizozemskega vozlišča TTF, ki je referenčna točka za Evropo, se je od jutra podražil za več kot devet odstotkov.

Okoli 11.30 je bilo treba za megavatno uro plina z dobavo v avgustu odšteti okoli 193 evrov, potem ko je bilo za megavatno uro zjutraj ob odprtju borze treba odšteti okoli 178 evrov. Cene so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP 190 evrov presegle prvič po marcu, ko so bile cena plina na rekordnih ravneh.

Ruski Gazprom je v ponedeljek napovedal, da bo zmogljivost dobave plina skozi plinovod Severni tok 1 v sredo znižal na 20 odstotkov. Kot razlog je navedel popravilo še ene turbine. Gazprom je že junija dobavo zmanjšal za 60 odstotkov, razlog pa prav tako pripisal pokvarjeni turbini. Iz Berlina so sporočili, da sami nimajo informacij o kakšnih tehničnih težavah, v Evropski komisiji pa so ocenili, da poteza potrjuje njihova pričakovanja in da so zato prejšnji teden predlagali znižanje porabe plina za 15 odstotkov do pomladi.