Cene plina v Evropi dosegajo rekordne vrednosti

Cene plina v Evropi so še porasle in dosegle nove rekordne vrednosti. Tekom dneva so se na nizozemskem vozlišču TTF povzpele nad 1.300 dolarjev (1.121 evrov) za 1000 kubičnih metrov. Prvi rekord je padel že zjutraj, ko je bilo treba za 1000 kubičnih metrov plina v Evropi odšteti 1.228,8 dolarja. Tekom dneva pa so novembrske terminske pogodbe presegle tudi ceno 1.300 dolarjev oz. na borzi ICE 108,4 evra za megavatno uro.

Položaj sproža bojazen, da bodo visoke cene energije revne družine pahnile v energetsko revščino in sprožile ljudski upor proti evropskim zelenim ciljem. FOTO: Dreamstime Strma rast cen energije, ki je pomemben dejavnik rasti inflacije, meče senco na okrevanje evropskega gospodarstva, ki se izvija iz primeža pandemije covida-19. Cene energije so se po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat septembra na letni ravni povečale za 17,4 odstotka. PREBERI ŠE Rekordne cene goriv na Hrvaškem. Kaj pa v Sloveniji? Španija in Francija sta zaradi strme rasti cen v ponedeljek na zasedanju finančnih ministrov držav v območju evra v Luksemburgu pozvali k ukrepanju na ravni EU. Španija predlaga skupne evropske zaloge plina in odločno držo do manipulacij mednarodnih dobaviteljev plina. Francija je položaj izkoristila za nove pritiske za naložbe v jedrsko energijo, ki bi po besedah francoskega gospodarskega ministra Bruna Le Maira pomagale pri spoprijemanju s problemom odvisnosti od tujih dobaviteljev plina. V Evropski komisiji izpostavljajo, da je rast cen energije povezana zlasti z rastjo globalnega povpraševanja po plinu po sprostitvi primeža pandemije predvsem v Aziji, neobičajnega upada ponudbe in sezonskimi dejavniki ter manj z evropskimi politikami za zmanjšanje izpustov. A položaj sproža bojazen, da bodo visoke cene energije revne družine pahnile v energetsko revščino in sprožile ljudski upor proti evropskim zelenim ciljem. Odpira tudi občutljivo politično vprašanje odvisnosti od ruskega plina.