Cene plina v Evropi najnižje od začetka vojne v Ukrajini

Milo zimsko vreme in bogato napolnjena skladišča plina še naprej znižujejo cene tega energenta v Evropi. Na nizozemskem trgovalnem vozlišču TTF je cena plina v minulih dneh močno padla, danes pa se je spustila do 73 evrov za megavatno uro. To je za polovico manj kot pred mesecem dni in najmanj od začetka vojne v Ukrajini.

Cene plina so se začele občutno zniževati sredi lanskega decembra. Cenovni rekord je bil dosežen konec avgusta s skoraj 346 evri za megavatno uro. Takrat je Rusija začela pospešeno zmanjševati oziroma ustavljati dobave članicam EU. icon-expand Cene zemeljskega plina FOTO: Thinkstock Izvoz plina ruskega energetskega velikana Gazprom v EU in Švico se je lani zmanjšal za 55 odstotkov, so po poročanju tujih tiskovnih agencij danes sporočili iz družbe. Evropa je bila glavni Gazpromov izvozni trg, a se je dobava drastično zmanjšala zaradi sankcij proti Rusiji po njenem napadu Ukrajine konec februarja 2022. Proizvodnja plina ruskega energetskega podjetja Gazprom se je lani v primerjavi s predlani zmanjšala za 20 odstotkov. Dosegla je 412,6 milijarde kubičnih metrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP. PREBERI ŠE V Slovenijo znova alžirski plin, v veljavi novi ukrepi proti energetski krizi Skladišča plina so v Evropi polna. Na ravni EU so trenutno zapolnjena 83-odstotno. Tako je Evropa na zaostrovanje razmer pripravljena bolje, kot je bila januarja lani, ko so bila skladišča zapolnjena 54-odstotno. Strokovnjaki opozarjajo, da bi se razmere ob nastopu hladnega vremena lahko poslabšale in da bodo cene plina znova začele naraščati. Cene pa bi lahko dvignilo tudi tekmovanje med Evropo in Azijo za uvoz utekočinjenega zemeljskega plina.