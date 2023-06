Cene pogonskih goriv in kurilnega olja bodo regulirane še leto dni

Cene 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se od 21. junija lani v Sloveniji vnovič izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. V začetku lanskega septembra je bila vnovič uvedena tudi regulacija cene kurilnega olja.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov omejene na največ 0,0983 evra za liter dizla in največ 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje pri največ 0,08 evra za liter.

Danes je vlada potrdila novo uredbo, s katero trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja podaljšuje še za leto dni. Nova uredba v veljavo stopa v sredo.

Poleg tega so ministri sprejeli spremembe uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (OVE).

Kot so spomnili v Ukomu, je vlada lani zaradi zaostrenih razmer na trgu motornih goriv s spremembami dveh uredb za motorni bencin in dizel začasno uveljavila oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE, pri čemer pa oprostitev prispevka za motorni bencin ni veljala na avtocestah in hitrih cestah, medtem ko je oprostitev prispevka za dizel veljala na vseh cestah.

"Ker so se razmere na trgu spremenile do te mere, da ta začasni ukrep ni več upravičen, je treba oprostitev odpraviti in za podporo oziroma spodbujanje rabe obnovljivih virov energije zopet zagotoviti plačevanje namenskega prispevka za dobavljeno energijo, tudi za dizel na avtocestah in hitrih cestah," so danes zapisali v Ukomu.

S spremenjeno uredbo se tako v formulo za izračun cene dizla na avtocestah dodaja prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz OVE.

Regulirani ceni 95-oktanskega bencina in dizla bosta sicer v naslednjem 14-dnevnem obdobju nekoliko višji, je danes objavilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Liter bencina bo s torkom zunaj avtocest stal 1,424 evra, 1,2 centa več kot trenutno, cena litra dizla bo s 1,461 evra višja za 2,8 centa. Za liter kurilnega olja bo treba v naslednjih 14 dneh plačati 1,040 evra (trenutno 1,020 evra).