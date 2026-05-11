Cene bencina in dizla ostajajo nespremenjene

Regulirane cene bencina in dizelskega goriva ostajajo nespremenjene. Za liter NMB 95 bo treba zunaj avtocest in hitrih cest plačati 1,683 evra, kar pri 50 litrih znese 84,15 evra.

Liter dizla bo tudi v naslednjem enotedenskem obdobju stal 1,734 evra na liter, za poln rezervoar bo tako še naprej treba plačati 86,70 evra.

Kurilno olje se bo medtem opolnoči za malenkost pocenilo, in sicer z 1,380 na 1,373 evra na liter.

Vlada je na današnji dopisni seji znižala trošarino za bencin, ne pa tudi za dizel in kurilno olje, saj, kot so sporočili, prostora za znižanje ni več.

Marže trgovcev so omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.