Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo

Cene bencina in dizla ostajajo nespremenjene

Ljubljana, 11. 05. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
D.L.
Gorivo

Cene pogonskih goriv bodo še en teden ostale nespremenjene. Za liter 95-oktanskega bencina bomo še naprej odšteli 1,683 evra, za liter dizla pa 1,734 evra. Liter kurilnega olja bo stal 1,373 evra. Vlada je znižala trošarino na bencin, medtem ko pri dizlu in kurilnem olju "prostora za znižanje trošarin ni več".

Bencinska črpalka
Bencinska črpalka
FOTO: Bobo

Regulirane cene bencina in dizelskega goriva ostajajo nespremenjene. Za liter NMB 95 bo treba zunaj avtocest in hitrih cest plačati 1,683 evra, kar pri 50 litrih znese 84,15 evra.

Liter dizla bo tudi v naslednjem enotedenskem obdobju stal 1,734 evra na liter, za poln rezervoar bo tako še naprej treba plačati 86,70 evra.

Kurilno olje se bo medtem opolnoči za malenkost pocenilo, in sicer z 1,380 na 1,373 evra na liter.

Vlada je na današnji dopisni seji znižala trošarino za bencin, ne pa tudi za dizel in kurilno olje, saj, kot so sporočili, prostora za znižanje ni več.

Marže trgovcev so omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

cene goriv bencin dizel cene naftnih derivatov gospodarstvo

Kako velik udarec bi lahko interventni zakon zadal javnim financam?

24ur.com Bencin in dizel nespremenjena, kurilno olje cenejše
24ur.com Cene bencina in dizla od torka nespremenjene
24ur.com Cene pogonskih goriv nespremenjene, kurilno olje nekoliko dražje
24ur.com Pogonska goriva so se pocenila
24ur.com Liter bencina bo 1,437 evra. Ministrstvo: Brez regulacije bi bil 1,517 evra
24ur.com Obisk bencinske črpalke bo še naprej stal enako
24ur.com Od polnoči nižje cene bencina, dizla in kurilnega olja
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Perovskia
11. 05. 2026 21.36
A more halob placat od nutrije racun. Hotu jemplacat na roke brez ddvja
Odgovori
-1
1 2
rok1211
11. 05. 2026 21.33
"prostora ni več", največja laž v zgodovini laži
Odgovori
+0
2 2
don_ludvik
11. 05. 2026 21.10
Država lopovščina
Odgovori
+3
6 3
LevoDesniPles
11. 05. 2026 20.49
perutnićar pobira še zadnje cekine , potem pa bo delo cekinonoša prevzela boni blu
Odgovori
+5
9 4
ValeBeni46
11. 05. 2026 20.47
zaj se polnijo rezerve in trosarine, placamo pa itak, da spet mi
Odgovori
+3
7 4
Rdečimesečnik
11. 05. 2026 20.41
Mi plešemo
Odgovori
-1
3 4
zelen
11. 05. 2026 21.16
ples se zaključuje upam da za vedno
Odgovori
-2
2 4
bibaleze
Portal
To je Ronaldo povedal o svoji mami in Georgini
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
Zakaj se najstniki oddaljijo od staršev in zakaj je to povsem normalno
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
10 znakov, da bo vaš partner dober oče
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Tako je videti Nušino življenje v Dubaju
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Japonski zeleni čaj: novi hit napitek, ki osvaja svet
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
Tradicija, ki tudi letos ne bo razočarala
vizita
Portal
Tiha epidemija sodobnega časa, ki ne boli, a ogroža milijone
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
Kaj morate vedeti o hantavirusih, ki jih prenašajo glodavci
cekin
Portal
Do plače še štirje dnevi, v denarnici pa le 10 evrov: kaj skuhati, da ne boste lačni – in ne boste zapravili več
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Z eno frizuro zasluži več, kot vi v enem letu: frizer Kim Kardashian razkril cene
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
moskisvet
Portal
Pozor: Policija po vsej Sloveniji zaostruje nadzor nad kolesarji
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
Drzna izbira manekenke: Pretesen korzet skoraj razkril preveč
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
Umrl je zvezdnik iz Vojne zvezd: Pustil je močan pečat
dominvrt
Portal
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Zaradi svojega labradorca sta ustvarila eno najbolj prepoznavnih pasjih znamk pri nas
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
Ledeni možje znova kažejo zobe: Slovenijo čaka občutna ohladitev
okusno
Portal
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Pozabite na dolgočasno meso: te 4 marinade naredijo razliko
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Drzna igra
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699