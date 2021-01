Cene pogonskih goriv počasi, a vztrajno naraščajo

Že sredi decembra smo poročali o rahlem zvišanju cen pogonskih goriv, do danes pa so se cene še nekoliko zvišale. Največja ponudnika pogonskih goriv, Petrol in OMV, sta cene 95-oktanskega bencina dvignila na 1.074 evra za liter (za primerjavo, sredi decembra je bila cena na Petrolu 0.995 evra za liter, na OMV pa 0.999 evra za liter). Če ste tako decembra za 50-litrski rezervoar plačali slabih 50 evrov, boste danes zanj odšteli skoraj 54 evrov.

Zvišala se je tudi cena dizelskega goriva. Na Petrolu boste tako za liter odšteli 1.122 evra (decembra 1.061), na OMV pa 1.124 evra (decembra 1.064). Za 50-litrski rezervoar boste tako danes odšteli 56 evrov, decembra pa ste zanj plačali tri evre manj.

Cene na bencinskih črpalkah po državi se sicer ne razlikujejo, razlike so opazne le na bolj frekventnih mestih, kjer so pogonska goriva dražja, npr. ob mejnih prehodih in v njihovi bližini.