Cene pogonskih goriv višje

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Za 50-litrski rezervoar neosvinčenega 95-oktanskega bencina je treba tako na bencinskih servisih izven avtocestnega križa od polnoči plačati 68,70 evra, za 50 litrov dizla pa je po novem treba na bencinskih servisih zunaj avtocest plačati 75,20 evra.

Te cene bodo veljale do 27. marca, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.