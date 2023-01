Cene pogonskih goriv že tretjič zapored navzgor

"Nove cene že vključujejo danes sprejeto odločitev Vlade RS, ki je določila novo višino trošarin za dizelsko gorivo (0,33000 eur/liter) in za kurilno olje (0,07875 eur/liter)," so zapisali v vladi.

Nove cene pomenijo, da bo treba za 50-litrski rezervoar 95-oktanskega bencina odšteti 67,75 evra, za 50-litrski rezervoar dizla pa 76,45 evra. Ob tem je vlada opozorila, da če ne bi regulirali cen bencina in dizla in potrošnikov hkrati oprostili plačila okoljskih dajatev, bi morali za isto količino pogonskega goriva plačati okoli pet evrov več.

Nekoliko se bo podražilo tudi kurilno olje, za liter bo od jutri treba odšteti 1,151 evra (prej 1,115 evra).

To je tretja zaporedna podražitev bencina. Cene pogonskih goriv so tako zdaj približno takšne kot pred letom dni, torej pred začetkom vojne v Ukrajini. Na naftnih trgih se je v drugi polovici januarja sodček nafte brent podražil na okoli 89 dolarjev (81,7 evra). Evro nadaljuje svojo krepitev v primerjavi z dolarjem in je večji del zadnjih dni bil na valutnih trgih vreden okoli 1,09 dolarja.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest so v Sloveniji regulirane in se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Na avtocestnem križu pa se cene pogonskih goriv oblikujejo prosto.