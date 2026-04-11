Gospodarstvo

Cene pogonskih goriv zunaj avtocest s torkom navzdol?

Ljubljana, 11. 04. 2026 11.22 pred 1 uro 2 min branja 15

Avtor:
K.H. STA
Gorivo

Regulirana cena dizelskega goriva bi se po tednih pritiskov lahko v torek znižala za približno sedem centov na okoli 1,82 evra za liter, so izračunali pri Financah. Po njihovi osrednji oceni bo bencin cenejši za približno štiri cente na liter, kurilno olje pa za približno osem centov na liter.

Bencin na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest naj bi po izračunih Financ stal okoli 1,61 evra za liter, pri čemer je ocena zaradi velike dnevne nihajnosti nekoliko manj gotova. Podoben premik pričakujejo pri kurilnemu olju, cena naj bi se oblikovala pri okoli 1,47 evra za liter. Gibanja na trgih bi tako ob predpostavki nespremenjene formule za izračun regulirane cene goriv lahko prinesla nekaj olajšanja za kupce goriva od torka, 14. aprila.

Cene na mediteranskih trgih ostajajo zelo nihajne, drugače kot v preteklih tednih pa nihanja niso več tako enosmerna navzgor. V zadnjih dneh spremljamo tudi sestopanje z večletnih vrhov, povprečna raven pa je po njihovih opažanjih nekoliko nižja kot pred tednom dni.

Preberi še Naftni derivati dražji

Dodaten blažilnik predstavlja valutni tečaj, saj se je evro v primerjavi z dolarjem okrepil za približno en odstotek. To nekoliko zmanjšuje pritisk mednarodnih kotacij na domače cene, čeprav napovedi zaradi visoke nihajnosti še naprej ostajajo otežene, so dodali.

Regulirana cena za liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest od srede znaša 1,653 evra, dizla 1,894 evra in kurilnega olja 1,555 evra. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto.

Trošarine na bencin se nazadnje niso spreminjale, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. V odzivu na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu je začasno ukinjeno plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Po podatkih AMZS je v petek cena 95-oktanskega bencina oz. dizla za liter v Avstriji v povprečju znašala 1,769 evra oz. 2,129 evra, v Italiji 1,873 evra oz. 2,255 evra, na Madžarskem okoli 1,800 evra oz. 2,030 evra, v Nemčiji 2,165 evra oz. 2,310 evra, na Hrvaškem pa 1,660 evra oz. 1,850 evra.

'Spirala cen navzgor je neizbežna'

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

blazboss
11. 04. 2026 12.33
2 centa dol?
a res1
11. 04. 2026 12.29
Pernatega pa ni več na naslovnici. Je odfrčal....
Inred
11. 04. 2026 12.23
Nafta je padla iz 112$ na 96$. Ne desni in ne levi nimajo veze.
Inred
11. 04. 2026 12.21
Za vse skrajno desne. Tole ne rihta JJ.
Gutenberg
11. 04. 2026 12.06
To bo še Robijeva vlada potrjevala, trošarine bodo dvignili.
Inred
11. 04. 2026 12.20
No da vidimo kolk boš falil.
rok1211
11. 04. 2026 12.03
Stevanovič hvala!!!
EU Dig. Cenzura
11. 04. 2026 12.37
Kaj ima Stevanivic s tem?
GLUPI DAVKI
11. 04. 2026 11.54
Stevo zrihtal nafto pr Rusih
Andres
11. 04. 2026 11.50
Tu se ze odraza moc nasega velikega odresitelja Janeza Janse. Vsemogocnega. Zlatega teleta, ki ga SDS casti na kolenih, z odprtimi usti. Bozanstvo bo prineslo blaginjo.
Perovskia
11. 04. 2026 11.54
Za gospodarstvo ja
enajstdvanajst1
11. 04. 2026 11.44
se ze pozna desna moč
street45
11. 04. 2026 11.51
Oz. to, da so ZDA za enkrat nehale delat sranje po bližnjem vzhodu in je šla nafta dol? Če misliš to, potem drži.
Watcherman
11. 04. 2026 11.40
Gor,dol,gor,dol phahahahaha kdo bi to razumel.Lp
LevoDesniPles
11. 04. 2026 11.33
1€ navzgot potem pa 0,5 centa dvakrat navzdol …. Iq matematika da te kap XD lol
bibaleze
Portal
Imena za "aprilčke", ki jih predlaga numerologinja
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Ponosni Matjaž ob maturantskem plesu hčerke
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
Je med nosečnostjo varno voziti kolo?
zadovoljna
Portal
To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete
Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane
Dnevni horoskop: Strelci hrepenijo po svobodi, ribe bodo zasanjane
Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Karlo o trenutku, ko je vedel, da je Kaja tista prava zanj
Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?
Krema za oči: nujnost ali marketinški trik?
vizita
Portal
Zakaj tako paše, ko 'pokamo' vrat in členke, in kdaj je to nevarno
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Ponavljanje obrokov lahko pomaga pri hujšanju, kaže raziskava
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Cvetni prah ne bo nikamor izginil, sezona je vedno daljša. Kako se zaščititi?
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
Pijača, ki jo pijemo vsak dan, dokazano slabša spanec in anksioznost
cekin
Portal
Ti poklici so v Evropi v popolnem razcvetu: povpraševanje je eksplodiralo, delavcev močno primanjkuje
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
V enem dnevu jedel v 28 Michelinovih restavracijah: toliko denarja ga je stal ta podvig
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Zavrnili so jo pri več kot 200 službah – težava ni bila v njej, ampak v sistemu zaposlovanja
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
Poklici, ki kljub umetni inteligenci zagotavljajo prihodnost: kje je vaša prednost?
moskisvet
Portal
Katere aplikacije najlažje vohunijo za vami? Uporabljate jih vsak dan
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Ne briga jo, če jo partner vara: 'Pravzaprav me to vzburja'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivnost Bitcoina razkrita? Britanski strokovnjak glavni 'osumljenec'
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
Skrivne spolne fantazije: Kako začeti pogovor o tem
dominvrt
Portal
Kako saditi krompir in ga zaščititi pred spomladansko pozebo
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Izbira idealne višine postelje: kako si zagotoviti boljši spanec in lažje vstajanje
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Čudovita trata – poznate pravilo treh dni?
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
Notranji oblikovalci razkrivajo: Te barve naredijo vaš dom prestižen
okusno
Portal
Ta domača sladica navdušuje: priprava je presenetljivo preprosta
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Preprosto, nasitno in božansko: popolna ideja za nedeljsko kosilo
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Zakaj domač kruh ne uspe? 7 napak, ki jih dela skoraj vsak
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
Za prste oblizniti: tako pripravite najboljša rebrca v pečici
voyo
Portal
Creed 2
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
