95-oktanski bencin cenejši, cena dizla nespremenjena

To pomeni, da bomo za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 64,1 evrov, kar je en evro manj, za 50-litrski rezervoar dizla pa še vedno 62,85 evrov.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.