Cene še rastejo: dražja tako rabljena kot nova stanovanja

Nove stanovanjske nepremičnine so se v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim trimesečjem podražile za skupno 9,9 odstotka. Cene novih stanovanj so zrasle za 11,5 odstotka, novih družinskih hiš pa za 1,2 odstotka.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 2,7 odstotka. Pri rabljenih družinskih hišah so cene zrasle za 3,2 odstotka, pri rabljenih stanovanjih pa za 2,3 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 4,1 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 2,9 odstotka) in Ljubljani (za 0,2 odstotka).

V medletni primerjavi so se medtem stanovanjske nepremičnine podražile za 5,5 odstotka, najizraziteje rabljene družinske hiše in rabljena stanovanja (oboji za 6,5 odstotka), sledile so nove družinske hiše (za 3,2 odstotka), rast cen novih stanovanj pa je bila precej nižja, namreč 0,6-odstotna.