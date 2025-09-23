Cene še rastejo: dražja tako rabljena kot nova stanovanja

Nove stanovanjske nepremičnine so se v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim trimesečjem podražile za skupno 9,9 odstotka. Cene novih stanovanj so zrasle za 11,5 odstotka, novih družinskih hiš pa za 1,2 odstotka.
Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 2,7 odstotka. Pri rabljenih družinskih hišah so cene zrasle za 3,2 odstotka, pri rabljenih stanovanjih pa za 2,3 odstotka.
Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 4,1 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 2,9 odstotka) in Ljubljani (za 0,2 odstotka).
V medletni primerjavi so se medtem stanovanjske nepremičnine podražile za 5,5 odstotka, najizraziteje rabljene družinske hiše in rabljena stanovanja (oboji za 6,5 odstotka), sledile so nove družinske hiše (za 3,2 odstotka), rast cen novih stanovanj pa je bila precej nižja, namreč 0,6-odstotna.
Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v drugem četrtletju, je znašala 510,8 milijona evrov. To je bilo za približno petino več kot v predhodnem četrtletju (421,4 milijona evrov) in za približno 40 odstotkov več od vrednosti prodaj v drugem četrtletju lani (363,6 milijona evrov).
Skupno je bilo prodanih 2907 stanovanjskih nepremičnin oz. približno 15 odstotkov več kot četrtletje prej.
Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je na četrtletni ravni povečalo za 13 odstotkov. Prodanih je bilo 2781 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je dosegla 472,2 milijona evrov, so še navedli statistiki.
