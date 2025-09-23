Svetli način
Gospodarstvo

Cene še rastejo: dražja tako rabljena kot nova stanovanja

Ljubljana, 23. 09. 2025 11.36 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , M.S.
Stanovanjske nepremičnine so se v drugem letošnjem četrtletju na ravni trimesečja podražile za 3,8 odstotka, na medletni ravni pa za 5,5 odstotka, je objavil državni statistični urad. Skupno je bilo prodanih 2907 stanovanjskih nepremičnin oz. približno 15 odstotkov več kot v predhodnem četrtletju.

Nove stanovanjske nepremičnine so se v drugem četrtletju v primerjavi s predhodnim trimesečjem podražile za skupno 9,9 odstotka. Cene novih stanovanj so zrasle za 11,5 odstotka, novih družinskih hiš pa za 1,2 odstotka.

Rabljene stanovanjske nepremičnine so se na četrtletni ravni podražile za 2,7 odstotka. Pri rabljenih družinskih hišah so cene zrasle za 3,2 odstotka, pri rabljenih stanovanjih pa za 2,3 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v Mariboru (za 4,1 odstotka), sledile so podražitve v preostali Sloveniji (za 2,9 odstotka) in Ljubljani (za 0,2 odstotka).

V medletni primerjavi so se medtem stanovanjske nepremičnine podražile za 5,5 odstotka, najizraziteje rabljene družinske hiše in rabljena stanovanja (oboji za 6,5 odstotka), sledile so nove družinske hiše (za 3,2 odstotka), rast cen novih stanovanj pa je bila precej nižja, namreč 0,6-odstotna.

Stanovanja v Ljubljani
Stanovanja v Ljubljani FOTO: Shutterstock

Skupna vrednost vseh stanovanjskih nepremičnin, prodanih v drugem četrtletju, je znašala 510,8 milijona evrov. To je bilo za približno petino več kot v predhodnem četrtletju (421,4 milijona evrov) in za približno 40 odstotkov več od vrednosti prodaj v drugem četrtletju lani (363,6 milijona evrov).

Skupno je bilo prodanih 2907 stanovanjskih nepremičnin oz. približno 15 odstotkov več kot četrtletje prej.

Število prodaj rabljenih stanovanjskih nepremičnin se je na četrtletni ravni povečalo za 13 odstotkov. Prodanih je bilo 2781 rabljenih stanovanjskih nepremičnin, skupna vrednost prodaj pa je dosegla 472,2 milijona evrov, so še navedli statistiki.

stanovanja cene nepremičnine
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mr Nobady
23. 09. 2025 12.58
Kako bi tile odstotki nič ne pomenijo.
ODGOVORI
0 0
Pajo_36
23. 09. 2025 12.39
+2
Neoliberalci, like vsi nasledniki LDSa, in seveda Janšisti, nikoli ne bojo sprejel kakega zakona recimo, ki bo to urejal, kar bo potrebno obdavčiti luksuz. Ni šanse, ker smai šmuglajo, da dol padeš... Tako da itak Indija, Filipini in ostali v kletke v bajtah SDSovcev in ostalih, srednji slovenski razred pa v Avstrijo, kjer je delavec spoštovan in se ne pogajajo za j.... božičnico, ampak jo IMAJO !! Že zdavnaj ! Pri nas pa šmuglanje s.p.-ov, enormne subvenicje kmetom in mednarodnim korporacijam...Da dva, ki delata v enem Šparu, ne moreta kupiti enega stanovanja v bloku, s spalnico in otroško sobo, brez da se familija zapufa do amena, je sramota prve klase.... pa imejte tujce s kešom, k obračajo denar, pa naše srajčkarje k kupujejo stanovanja za investicijo.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
23. 09. 2025 12.28
+5
Posledično se dražijo tudi najemnine. Slovenija ni več obljubljena dežela. Za delavne migrante situacija sploh ni rožnata.
ODGOVORI
5 0
Pajo_36
23. 09. 2025 12.46
Za migrante v tovarnah se ne splača. Poznam dva, ki sta delala na mašinah, pa ne navadna dela, ampak železokrivca iz MAkedonije, ki sta rekla, a veste kaj, najemnina taka, plača taka, ne hvala, so šli raje domov, kjer so manjše plače, ampak ni najemnin in tega... Tako da, samo ilegalni migranti in daljni vzhod mogoče še....Ti vam bodo počas delali še. Ker morajo kravatarčki imet 5 stanovanj praznih, da perejo dinarčke..
ODGOVORI
0 0
NotMe
23. 09. 2025 12.15
+2
To se bo spremenilo, ko se bo sprememil gradbeni zakon. Da si sam postaviš hišo stane cca 30% več, zaradi rekuperqcij, izolacij in TČ. Enako se je podražila gradnja blokov z vsemi tehničnimi pomagali. In ker so postala draga nova, so se dvignile cene starim.
ODGOVORI
2 0
2mt8
23. 09. 2025 12.20
+5
V novogradnje dajejo rekuperacije zato, da se hitro naredi in hitro proda. Beton se z rekuperacijami suši še takrat, ko ljudje že stanujejo notri.
ODGOVORI
5 0
BBcc
23. 09. 2025 12.09
+1
Ni denarja. Pomojem zato.😅
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
23. 09. 2025 12.01
+5
albanci majo gnar
ODGOVORI
5 0
2mt8
23. 09. 2025 12.20
+4
Ja, samo papirnat.
ODGOVORI
4 0
