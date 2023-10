Cene stanovanj: v EU navzdol, v Sloveniji navzgor

Med državami članicami, za katere je imel Eurostat podatke, so se stanovanjske nepremičnine v drugem letošnjem četrtletju na letni ravni pocenile v devetih državah, v 17 pa so se podražile.

Najbolj so se stanovanja pocenila v Nemčiji, in sicer za 9,9 odstotka. Sledita Danska (-7,6 odstotka) in Švedska (-6,8 odstotka). Na drugi strani so se stanovanja najbolj podražila na Hrvaškem, za 13,7 odstotka. Sledijo Bolgarija (+10,7 odstotka), Litva (+9,4 odstotka), Portugalska (+8,7 odstotka) in Slovenija, kjer so bila stanovanja za 7,4 odstotka dražja kot leto prej.

V primerjavi s prvim letošnjih četrtletjem so bile cene stanovanj v drugih treh mesecih letos dražje, in sicer v območju evra za 0,1 odstotka, v celotni EU pa za 0,3 odstotka.

Najbolj so se v tej primerjavi zvišale cene v Litvi (+5,1 odstotka), Bolgariji (+4,3 odstotka) in Estoniji (+3,8 odstotka). V Sloveniji je bila rast 1,9-odstotna. Največji upad pa so zabeležili na Slovaškem (-3,9 odstotka), v Luksemburgu (-2,7 odstotka) in na Madžarskem (-1,7 odstotka).