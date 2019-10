Cene stanovanj v prvem polletju stagnirale

Cene stanovanj in hiš v Sloveniji so v prvem polletju zastale. Cene stanovanj so se v povprečju že zelo približale rekordnim iz leta 2008, medtem ko cene hiš še precej zaostajajo. Število poslov je bilo višje kot v drugem polletju lani in nižje kot v lanskem prvem polletju, kaže poročilo.

"Rast cen stanovanjskih nepremičnin se je po pospešeni rasti v prvi polovici leta 2018 umirila. Tako so v prvi polovici letošnjega leta cene stanovanj in hiš na ravni države kazale trend stagnacije," so v danes objavljenem poročilu zapisali z Geodetske uprave RS (Gurs).

Cene stanovanj se po pospešeni rasti umirjajo.

Povprečna cena rabljenega stanovanja v Sloveniji je v prvem polletju znašala 1.810 evrov na kvadratni meter, kar je 1,7 odstotka več kot v drugem polletju lani. Po pospešeni rasti cen stanovanj po letu 2015, ko so samo v prvem polletju 2018 cene rabljenih stanovanj na ravni države v povprečju zrasle za skoraj sedem odstotkov, se je njihova rast začela umirjati. "Tako v drugi polovici leta 2018 kot v prvi polovici letošnjega leta so, predvsem na račun stagnacije cen v glavnem mestu, cene rabljenih stanovanj v Sloveniji zrasle le še za slaba dva odstotka," so navedli. Povprečna cena rabljenega stanovanja v Ljubljani je znašala 2780 evrov na kvadratni meter, kar je okoli pol odstotka več kot v drugem polletju lani. "Cene stanovanj v glavnem mestu tako že od prve polovice leta 2018 praktično stagnirajo," pravijo z Gurs. Cene rabljenih stanovanj na Obali rastejo vse hitreje Povprečna cena na območju Obale brez Kopra je bila z 2.640 evrov za več kot sedem odstotkov višja kot pol leta prej in najvišja polletna rast od obrata cen v letu 2015. Med območji z nadpovprečno ceno je bila cena v Kopru z 2.440 evrov za štiri odstotke višja kot v drugem polletju lani, v okolici Ljubljane z 2.180 evrov za pet odstotkov, v Kranju pa z 2.060 evrov za sedem odstotkov. Cene hiš so se po preobratu v letu 2015 gibale podobno kot cene stanovanj, le da so rasle počasneje. Najbolj so se zvišale v prvi polovici leta 2018, v prvi polovici letošnjega leta pa so tudi cene hiš kazale trend umirjanja rasti. V povprečju 169 kvadratih metrov velika hiša na povprečno 910 kvadratnih metrov velikem zemljišču je bila v povprečju prodana za 127.000 evrov, potem ko je bila v prvem polletju lani povprečna cena 128.000 evrov – za 162 kvadratnih metrov veliko hišo na 980 kvadratnih metrov zemljišča – v drugem polletju lani pa 120.000 evrov – za 163 kvadratnih metrov veliko hišo na 890 kvadratnih metrov zemljišča.

Cene hiš so bile najvišje v Ljubljani (286.000 evrov), na Obali brez Kopra (264.000 evrov) in v okolici Ljubljane (193.000 evrov). FOTO: POP TV