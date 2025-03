Cene stanovanjskih nepremičnin lani porasle za 8,5 odstotka

Lani se je zmanjšalo tudi število transakcij s stanovanjskimi nepremičninami. Potem ko je leta 2023 novega lastnika dobilo 10.300 stanovanj in družinskih hiš, se je lani ta številka ustavila pri 8124, torej 21,1 odstotka nižje. V Ljubljani je prodaja rabljenih stanovanj upadla za približno desetino, so izračunali statistiki.

Na ravni države so se lani najizraziteje zvišale cene novih stanovanj, in sicer za 10,2 odstotka. Z okroglimi desetimi odstotki je sledila podražitev rabljenih družinskih hiš, medtem ko so se cene rabljenih stanovanj lani v povprečju zvišale za 7,3 odstotka, novih družinskih hiš pa za dva odstotka.

V zadnjem lanskem četrtletju je bilo treba za rabljene stanovanjske nepremičnine v povprečju odšteti 2,2 odstotka več kot v četrtletju pred tem. Cene rabljenih družinskih hiš so zrasle za 2,6 odstotka, cene rabljenih stanovanj pa za 2,0 odstotka.

Rabljena stanovanja so se v tej primerjavi najizraziteje podražila v preostali Sloveniji (za 2,7 odstotka), sledile so podražitve v Mariboru (za 1,8 odstotka) in Ljubljani (za 1,0 odstotka).

Cene novih stanovanjskih nepremičnin so se v četrtem četrtletju 2024 zvišale tretje četrtletje zapored. Nove stanovanjske nepremičnine so se pri tem podražile za 8,4 odstotka, in sicer nova stanovanja za 8,8 odstotka, nove družinske hiše pa za 4,4 odstotka.