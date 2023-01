Cene stanovanjskih nepremičnin v EU so bile jeseni višje

V drugem lanskem četrtletju so se stanovanjske nepremičnine v območju z evrom na letni ravni podražile za 9,2 odstotka, v EU pa za 9,8 odstotka.

V tretjem četrtletju so v medletni primerjavi cene v 15 državah članicah narasle za več kot 10 odstotkov, najbolj v Estoniji, kjer so cene narasle za slabo četrtino, na Madžarskem so cene narasle za 21 odstotkov, v Litvi pa za 19,3 odstotka. Cene so nižje le na Danskem, in sicer za 2,4 odstotka.

V Sloveniji so se cene stanovanjskih nepremičnin glede na tretje četrtletje 2021 zvišale za 15,4 odstotka.

Na četrtletni ravni, glede na drugo četrtletje lani, pa so cene stanovanjskih nepremičnin zrasle v 20 državah članicah. Največjo rast so zabeležili na Cipru, in sicer 5,8-odstotno, v Bolgariji bila 4,1-odstotna, v Avstriji pa štiriodstotna.

Največje padce je bilo opaziti na Danskem, kjer je bil upad 3,8-odstoten. Cene so bile nižje tudi na Švedskem, in sicer za 3,1 odstotka, na Finskem so bile nižje za 1,3 odstotka, v Romuniji za 1,2 odstotka, v Italiji za odstotek, v Nemčiji pa je bil upad 0,4-odstoten.

V Sloveniji so cene na četrtletni ravni narasle za 2,4 odstotka.