Cene zemeljskega plina v Evropi najnižje po februarju 2022

V jutranjih urah je bilo treba za 1000 kubičnih metrov plina odšteti 733 dolarjev oziroma 67 evrov za megavatno uro, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Okoli 9. ure po srednjeevropskem času je megavatna ura stala 70,9 evra, kar je 1,8 odstotka manj kot dan prej.

Na nemški borzi elektrike EEX je trenutno za megavatno uro treba odšteti 208 evrov. Od božičnih praznikov se povprečne cene elektrike gibljejo med 200 in 250 evri za megavatno uro. Nazadnje so bile na takih ravneh maja lani, potem pa so julija poletele v nebo.

Cene plina so se začele občutno zniževati sredi lanskega decembra, potem ko je bil konec avgusta dosežen cenovni rekord s skoraj 346 evri za megavatno uro. Takrat je Rusija začela pospešeno zmanjševati oziroma ustavljati dobave članicam EU.

Zdaj se ob izredno milih zimskih temperaturah na stari celini cene znižujejo.