Cenejša bosta dizelsko gorivo in kurilno olje, nekoliko dražji bencin

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter NMB-95 ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter. Liter dizla bo na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem obdobju 1,718 evra na liter, kar pri 50 litrih znese 85,90 evra. Za liter 95-oktanskega bencina bo na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,482 evra na liter, pri 50 litrih to znese 74,10 evra. Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,401 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.401 evro (brez prevoza).