Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Gospodarstvo
Oglas

Cenejša nova in rabljena vozila iz tujine: kako do ugodnega avtomobila brez skritih presenečenj

Ljubljana, 16. 09. 2026 12.29 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
P.R.
pr članek

Nakup avtomobila v tujini je lahko tudi do nekaj tisoč evrov cenejši od domačega trga. Preverite prednosti, slabosti in na kaj paziti pred nakupom.

Cene novih in rabljenih avtomobilov v Sloveniji so v zadnjih letih opazno narasle. Vse več kupcev zato pogled usmerja čez mejo – v Nemčijo, Avstrijo, Italijo, na Nizozemsko ali celo na Švedsko, kjer je za primerljivo vozilo pogosto mogoče plačati bistveno manj. A uvoz vozila iz tujine ni vedno tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. V nadaljevanju si poglejmo, zakaj se nakup v tujini splača, kje se skrivajo pasti, in kako se jim izogniti.

pr članek

Zakaj so vozila v tujini pogosto cenejša?

- Večji trg, večja konkurenca. Nemčija, na primer, letno proda bistveno več vozil kot Slovenija, zato je ponudba veliko širša, cene pa posledično bolj konkurenčne.

- Večja izbira rabljenih vozil. V tujini je pogosto na voljo več vozil z nižjim prevoženimi kilometri in bolj popolno servisno knjižico, saj gre za trge z bogato kulturo rednega servisiranja.

- Ugodnejši leasingi in flotne prodaje. Veliko vozil iz tujine prihaja iz podjetniških flot ali leasing programov, kjer se avtomobili po nekaj letih redno menjajo in prodajo po ugodnejših cenah.

- V določenih obdobjih (konec leta, menjava modelov) trgovci v tujini ponujajo večje popuste kot pri nas.

Prednosti uvoza vozila iz tujine

- Nižja cena – tudi po odštetju stroškov prevoza, homologacije in davkov je končni prihranek pogosto opazen, zlasti pri srednjem in višjem cenovnem razredu.

- Širša izbira modelov in opreme – lažje najdete točno tisto barvo, motor ali paket opreme, ki ga v Sloveniji morda sploh ni na zalogi.

-  Boljša ohranjenost vozil – v državah z močno servisno kulturo (Nemčija, Avstrija, Belgija in Švedska) so vozila pogosto bolje vzdrževana.

- Možnost nakupa "kot novo" vozilo – vozila z nekaj sto ali tisoč prevoženimi kilometri, ki so bila v uporabi kot predstavitvena ali kratkoročni najem, so lahko bistveno cenejša od povsem novih.

pr članek

Slabosti in tveganja, na katera morate biti pozorni

1. Skriti stroški – prevoz, carinski postopki (za vozila izven EU), homologacija, DMV pregled in plačilo dajatve ob prvi registraciji lahko del prihranka izničijo, če jih ne izračunate vnaprej.

2. Tveganje prevare – ponarejeni kilometrski števci, prikrite nezgode ali neplačani krediti na vozilu so pogostejši pri samostojnem nakupu brez preverjanja zgodovine vozila.

3. Jezikovna in birokratska ovira – komunikacija s prodajalcem, pogodbe in dokumentacija so pogosto v tujem jeziku, kar poveča možnost napak.

4. Garancija in reklamacije – uveljavljanje garancije pri prodajalcu v tujini je lahko zahtevnejše, če se po nakupu pojavi napaka.

5. Homologacija in registracija – vozilo mora ustrezati slovenskim standardom, kar zahteva dodatne postopke in čas.

6. Čas in logistika – ogled vozila, dogovor, prevoz domov ter urejanje papirjev zahteva precej časa, če vse urejate sami.

PR ČLANEK

Na kaj biti pozoren pred nakupom

- Preverite zgodovino vozila (npr. prek preverjanja številke šasije, servisnih knjižic in evidenc o kilometrini).

- Zahtevajte vse originalne dokumente in preverite, ali je vozilo brez bremen (krediti, lizing).

- Preverite, ali je vozilo tehnično pregledano in ali ustreza emisijskim standardom, ki veljajo v Sloveniji.

- Izračunajte vse stroške vnaprej: nakupna cena, prevoz, DMV, homologacija, registracija.

- Po možnosti opravite fizični ogled vozila ali najemite zaupanja vredno osebo/podjetje, ki to opravi namesto vas.

Je uvoz vozila iz tujine vreden truda?

Za tiste, ki so pripravljeni vložiti čas v raziskovanje, preverjanje in urejanje dokumentacije, je odgovor pogosto da – prihranki so lahko od nekaj sto do več tisoč evrov, odvisno od modela in stanja vozila. Za tiste, ki tega časa in znanja nimajo, pa je smiselno prepustiti postopek strokovnjakom, ki poznajo trg, postopke in pasti uvoza.

pr članek

Prepustite uvoz strokovnjakom – Autodeal.si

Če se vam zdi postopek uvoza prezahteven ali preprosto nimate časa za iskanje, preverjanje in urejanje vozila iz tujine, se lahko obrnete na Autodeal.si – enega najbolje ocenjenih uvoznikov vozil v Sloveniji (več kot 450 Google ocen 5*). Poskrbijo za celoten proces uvoza vozila iz tujine: od iskanja pravega vozila po vaših željah, preverjanja zgodovine in stanja, do prevoza, homologacije in registracije v Sloveniji – vse na enem mestu, brez skrbi in skritih presenečenj.

 

Naročnik oglasne vsebine je Hyppe Group d.o.o.

Autodeal.si Nakup avtomobila

Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

24ur.com Nakup rabljenega vozila: Veste, na kaj morate biti pozorni?
Okusno.je Kdaj se rabljen avto na lizing bolj splača kot klasičen nakup
Cekin.si Zaplenjena vozila na dražbah: kje ugodno kupiti luksuzen avto?
Cekin.si Boste novo vozilo kupili v Nemčiji?
24ur.com Postaja avto luksuzna dobrina?
Zadovoljna.si Kako lahko na dražbi avtomobilov najdete vozilo po ugodnejši ceni
Cekin.si Kako iztržiti največ pri prodaji rabljenega vozila?
Priporoča
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 2
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 3
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 4
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 6
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 7
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 8
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 9
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 10
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 11
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 12
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 13
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 14
  • Parkside september PROPLUS vrtiljak oglas 15
bibaleze
Portal
Vse se je začelo, ko je postal oče. 17 let pozneje je Christian Bale naredil to
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Ne veste, kaj z otroki početi za vikend? V Ljubljani vas čaka posebno doživetje
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Druga drugi dojita otroka: "Ko dojenček joka, ga pač nahraniš"
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
Mama se je norčevala iz njegovih sanj, danes pa je filmska legenda
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po devetih letih zakona
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Dnevni horoskop: Ribe čaka vznemirjenje, raki bodo občutljivi
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Ljubezenski trikotnik na vidiku? Prihod vroče Slovenke je vse obrnil na glavo
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
Te hlače ustvarijo videz daljših nog, nosile jih bomo vso jesen
vizita
Portal
Ta vsakodnevni opravek je lahko presenetljivo dobra vadba za ljudi, ki večino dneva sedijo
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Če vas bolijo kolena, ne opustite hoje: pomembneje je, kako hodite
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Ta subtilna sprememba na nohtih je lahko znak skrite bolezni
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
Tri mesece so uživali paradižnikov koncentrat. Znanstveniki so odkrili te spremembe v možganih
cekin
Portal
Jesenski premik ure 2026: kdaj bomo uro premaknili nazaj in spali dlje?
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Med najbogatejšimi na Balkanu? Njeno premoženje ocenjujejo na okoli 89 milijonov evrov
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Zlato ali 10.000 evrov na računu? Razlika čez 20 let vas lahko preseneti
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
Podaljšan vikend za pare: 7 romantičnih destinacij v bližini Slovenije
moskisvet
Portal
Po devetih letih je konec ...
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Ta Slovenka bo dvignila temperaturo
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
Pogačar pokazal posledice hudega padca: fotografije povedo vse
dominvrt
Portal
Po ločitvi si je ustvarila povsem nov svet: pokukajte v sanjski dom Jennifer Lopez
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Kaj v domu zdrži desetletja in kaj menjamo najpogosteje?
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Rumena straniščna deska bo spet bela: potrebujete le 2 sestavini
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
Vnukinja uredila dom babici, ki ni želela zapustiti domačega okolja
okusno
Portal
Ko ne veste, kaj skuhati: te mesne kroglice so odlična rešitev
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Pozabite na težka jesenska kosila: 7 idej za nekoliko lažji obrok
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Sodniki so ostali brez pripomb: ta jed je bila po njihovem mnenju popolna
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Tomb Raider
Tomb Raider
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1956