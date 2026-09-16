Cenejša nova in rabljena vozila iz tujine: kako do ugodnega avtomobila brez skritih presenečenj

Cene novih in rabljenih avtomobilov v Sloveniji so v zadnjih letih opazno narasle. Vse več kupcev zato pogled usmerja čez mejo – v Nemčijo, Avstrijo, Italijo, na Nizozemsko ali celo na Švedsko, kjer je za primerljivo vozilo pogosto mogoče plačati bistveno manj. A uvoz vozila iz tujine ni vedno tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. V nadaljevanju si poglejmo, zakaj se nakup v tujini splača, kje se skrivajo pasti, in kako se jim izogniti.

Zakaj so vozila v tujini pogosto cenejša?

- Večji trg, večja konkurenca. Nemčija, na primer, letno proda bistveno več vozil kot Slovenija, zato je ponudba veliko širša, cene pa posledično bolj konkurenčne. - Večja izbira rabljenih vozil. V tujini je pogosto na voljo več vozil z nižjim prevoženimi kilometri in bolj popolno servisno knjižico, saj gre za trge z bogato kulturo rednega servisiranja. - Ugodnejši leasingi in flotne prodaje. Veliko vozil iz tujine prihaja iz podjetniških flot ali leasing programov, kjer se avtomobili po nekaj letih redno menjajo in prodajo po ugodnejših cenah. - V določenih obdobjih (konec leta, menjava modelov) trgovci v tujini ponujajo večje popuste kot pri nas.

Prednosti uvoza vozila iz tujine

- Nižja cena – tudi po odštetju stroškov prevoza, homologacije in davkov je končni prihranek pogosto opazen, zlasti pri srednjem in višjem cenovnem razredu. - Širša izbira modelov in opreme – lažje najdete točno tisto barvo, motor ali paket opreme, ki ga v Sloveniji morda sploh ni na zalogi. - Boljša ohranjenost vozil – v državah z močno servisno kulturo (Nemčija, Avstrija, Belgija in Švedska) so vozila pogosto bolje vzdrževana. - Možnost nakupa "kot novo" vozilo – vozila z nekaj sto ali tisoč prevoženimi kilometri, ki so bila v uporabi kot predstavitvena ali kratkoročni najem, so lahko bistveno cenejša od povsem novih.

Slabosti in tveganja, na katera morate biti pozorni

1. Skriti stroški – prevoz, carinski postopki (za vozila izven EU), homologacija, DMV pregled in plačilo dajatve ob prvi registraciji lahko del prihranka izničijo, če jih ne izračunate vnaprej. 2. Tveganje prevare – ponarejeni kilometrski števci, prikrite nezgode ali neplačani krediti na vozilu so pogostejši pri samostojnem nakupu brez preverjanja zgodovine vozila. 3. Jezikovna in birokratska ovira – komunikacija s prodajalcem, pogodbe in dokumentacija so pogosto v tujem jeziku, kar poveča možnost napak. 4. Garancija in reklamacije – uveljavljanje garancije pri prodajalcu v tujini je lahko zahtevnejše, če se po nakupu pojavi napaka. 5. Homologacija in registracija – vozilo mora ustrezati slovenskim standardom, kar zahteva dodatne postopke in čas. 6. Čas in logistika – ogled vozila, dogovor, prevoz domov ter urejanje papirjev zahteva precej časa, če vse urejate sami.

Na kaj biti pozoren pred nakupom

- Preverite zgodovino vozila (npr. prek preverjanja številke šasije, servisnih knjižic in evidenc o kilometrini). - Zahtevajte vse originalne dokumente in preverite, ali je vozilo brez bremen (krediti, lizing). - Preverite, ali je vozilo tehnično pregledano in ali ustreza emisijskim standardom, ki veljajo v Sloveniji. - Izračunajte vse stroške vnaprej: nakupna cena, prevoz, DMV, homologacija, registracija. - Po možnosti opravite fizični ogled vozila ali najemite zaupanja vredno osebo/podjetje, ki to opravi namesto vas.

Je uvoz vozila iz tujine vreden truda?

Za tiste, ki so pripravljeni vložiti čas v raziskovanje, preverjanje in urejanje dokumentacije, je odgovor pogosto da – prihranki so lahko od nekaj sto do več tisoč evrov, odvisno od modela in stanja vozila. Za tiste, ki tega časa in znanja nimajo, pa je smiselno prepustiti postopek strokovnjakom, ki poznajo trg, postopke in pasti uvoza.

Prepustite uvoz strokovnjakom – Autodeal.si