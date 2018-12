Cenejši derivati: bencin za 4,3 centa, dizel pa kar za 7,1 centa na liter

Gorivo se spet ceni, in to konkretno.

Na infrastrukturnem ministrstvu so pojasnili, da so cene odvisne od borznih kotacij, ki se dnevno spreminjajo, kar predstavlja variabilni del modela določanja cen. Končna cena 95-oktanskega bencina in dizla je odvisna predvsem od gibanja cen fosilnih goriv in pa cen biogoriv na svetovnem trgu. Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev za posamezni naftni derivat se namreč določi kot seštevek modelske cene mineralnega naftnega derivata in dodatka za bikomponeneto, ki se primešava mineralnim gorivom.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.