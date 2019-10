Kolektor in GGD zahtevata izločitev Cengiza, ta prepričan, da bodo kmalu vrtali

Turški Cengiz v teh dneh nad Zenico gradi štirikilometrski odsek avtocestnega koridorja 5C. Ta bo povezal Sarajevo in Banjaluko. Gre za enega zahtevnejših avtocestnih odsekov, po večini sestavljenega iz tunelov in viaduktov. Turki ga bodo v 30 mesecih zgradili za 67 milijonov evrov.

"Imamo 10 mesecev za projektiranje in 20 mesecev za izgradnjo. A po šestih mesecih smo delno že zaključili s projektiranjem in predčasno začeli z gradnjo,"pravi direktor Cengiza Utku Gok. A turškemu gradbincu s 400 kilometri zgrajenih predorov nihče ne očita počasnosti. Pod vprašaj se pogosteje postavlja kakovost njihovih gradenj in ravnanje z delavci na gradbišču.

Cengiz skrbi za nastanitev, hrano, higieno in versko oskrbo delavcev

Še pred ogledom gradbišča je eden od inženirjev razkazal kamp, v katerem so nastanjeni delavci. V njihovi jedilnici dnevno strežejo tri tople obroke, ki jih pripravijo v kuhinji nad gradbiščem. Pod jedilnico so skupni sanitarni prostori za delavce in sobe s po šestimi ležišči.