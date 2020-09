Še najmanj 14 dni bomo točili gorivo po nespremenjeni ceni

S spremembo pri trošarinah bosta ceni obeh energentov na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest še dva tedna ostali pri enem evru za liter.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.