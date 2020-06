Ceni bencina in dizla ostajata nespremenjeni: en evro za liter

Vlada je na današnji dopisni seji namreč sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati z jutrišnjim dnem (30. junija 2020).

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon). Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah, so pojasnili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom). Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

S predloženo uredbo se trošarina:

- za bencine zniža z 0,41325 evra/liter na 0,38513 evra/liter oziroma za 0,02812 evra/liter in

- za plinsko olje za pogon zniža z 0,38069 evra/liter na 0,35794 evra/liter oziroma za 0,02275 evra/liter.