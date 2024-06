Ceni dizla in bencina naj bi v torek padli

Po predpostavki, da vlada ne bo spremenila trošarin, se bodo po izračunih portala Moje finance cene goriv zunaj avtocest znižale. Cena za liter bencina bo nižja za cent in pol, in bo tako padla na približno 1,48 evra. Če se bo napoved uresničila, bo to najnižja cena v zadnjih treh mesecih.

Je pa bil bencin pred letom dni še cenejši, stal je približno 1,41 evra, najdražji v zadnjem letu dni je bil konec lanskega septembra, ko je cena znašala 1,588 evra.

Nekoliko manjša bo pocenitev dizla, cena za liter tega goriva naj bi padla na približno 1,45 evra. 50-litrski rezervoar bo tako stal 72,5 evra, kar je pol evra manj. Liter dizla je bil pred letom dni cenejši še za dva centa.