Cenovna kapica na rusko nafto? 'Če sodelujeta tudi Kitajska in Indija'

Kot so pojasnili ministri, bo začetna zgornja meja cen ruske nafte določena "na ravni, ki bo temeljila na številnih tehničnih podatkih" , in dodali, da se bo njeno učinkovitost "pozorno spremljalo" . Glede na načrt bi bil pomorski prevoz surove nafte in naftnih derivatov ruskega porekla po vsem svetu mogoč le, če bo nafta kupljena pod določeno ceno.

Poznamo že mednarodne sisteme, ki so usmerjeni k preprečevanju izvoza nafte – kot so tisti v Iranu in Venezueli – ali sisteme, ki omejujejo trgovino – kot recimo program Združenih narodov, ki je od leta 1995 do 2003 dopuščal Iraku prodajo, a samo v zameno za hrano, zdravila in humanitarno pomoč. A nikoli do zdaj še ni bilo predloga o cenovni kapici.

Velika Britanija, Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska in ZDA so že omejile ali začasno ukinile nakup ruske nafte. A analitiki menijo, da je načrt G7 lahko učinkovit le, če ga podprejo še ostale države, še posebej večje, kot sta Indija in Kitajska.

Analitik John Kilduff dvomi, da se bodo države, kot so Kitajska, Indija ali Turčija, odločile sodelovati v načrtu G7. Zato meni, da se bo nakup ruske nafte nadaljeval.