Cenovno dostopna stanovanja med največjimi izzivi evropskih mest

Po podatkih raziskave Hitri Eurobarometer 561: Javno mnenje o izzivih v mestih in naložbah v mesta (Flash Eurobarometer 561: Public opinion on urban challenges and investment in cities) danes v urbanih območjih živi 75 odstotkov prebivalcev EU, do leta 2050 pa naj bi se njihov delež povzpel na 78 odstotkov. Mesta so gospodarski motorji Evropske unije, saj ustvarjajo pomemben delež gospodarske aktivnosti in zaposlovanja, hkrati pa so ključna za uspešno izvedbo zelenega, digitalnega in demografskega prehoda.

Toda skupaj z rastjo mest naraščajo tudi izzivi. Med prebivalci Evropske unije je največjo zaskrbljenost povzročilo pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj, sledijo pomanjkanje kakovostnih javnih storitev ter brezposelnost oziroma pomanjkanje zaposlitvenih možnosti.

V povprečju 40 odstotkov prebivalcev EU pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj opredeljuje kot takojšen in nujen problem v kraju, kjer živijo. Sledita pomanjkanje kakovostnih javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje, varstvo otrok in oskrba starejših (32 odstotkov), ter brezposelnost oziroma pomanjkanje zaposlitvenih možnosti (31 odstotkov).

Težava je še posebej izrazita v mestih. Več kot polovica prebivalcev mest (51 odstotkov) meni, da je pomanjkanje cenovno dostopnih stanovanj nujen in takojšen problem. Kot pomembne izzive navajajo še brezposelnost oziroma pomanjkanje zaposlitvenih možnosti (33 odstotkov), pomanjkanje kakovostnih javnih storitev (32 odstotkov) ter revščino in brezdomstvo (32 odstotkov).

Razlike med urbanimi in ruralnimi območji so precejšnje. Čeprav je stanovanjska problematika največji izziv tako v mestih kot v manjših mestih in predmestjih, jo kot nujno težavo občutno pogosteje zaznavajo prebivalci velikih mest. Na podeželju pa prebivalce najbolj skrbi kakovost javnih storitev.