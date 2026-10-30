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Gospodarstvo

Češki orožarski milijarder ponuja 30 milijard evrov za imperij Ray-Ban

Praga, 30. 10. 2026 14.30 pred 25 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Ray Ban

Češki milijarder Michal Strnad, ki je obogatel z orožarsko industrijo, želi za 30 milijard evrov prevzeti družinski holding Delfin, prek katerega dediči italijanskega poslovneža Leonarda Del Vecchia obvladujejo pomembne deleže v nekaterih največjih evropskih podjetjih. Med njimi je tudi EssilorLuxottica, proizvajalec znamenitih očal Ray-Ban. Strnad želi izkoristiti večletne spore med osmimi dediči, vendar se je vsaj eden od njih prevzemu že javno uprl.

Češki milijarder Michal Strnad je ponudil 30 milijard evrov za prevzem luksemburškega družinskega holdinga Delfin, ki upravlja premoženje pokojnega italijanskega milijarderja Leonarda Del Vecchia, ustanovitelja očalarskega imperija EssilorLuxottica.

Kot poroča Bloomberg, je 34-letni Strnad ponudbo predstavil v pismu z dne 20. oktobra. Znesek je približno 30 odstotkov nižji od ocenjene neto vrednosti premoženja holdinga.

Ponudba se nanaša na prevzem celotnega podjetja, vendar je češki milijarder pripravljen kupiti tudi najmanj 62,5-odstotni kontrolni delež, če bi nekateri družinski člani želeli obdržati svoje lastništvo.

Če bi mu prevzem uspel, bi Strnad dobil pomemben vpliv na nekatera najvplivnejša podjetja v Italiji.

Od očal Ray-Ban do največjih italijanskih bank

Holding Delfin ima v lasti deleže v podjetjih, katerih skupna tržna vrednost presega 40 milijard evrov.

Premoženje holdinga sega precej dlje od očalarske industrije. Delfin ima pomembne deleže tudi v italijanski zavarovalnici Generali ter bankah UniCredit in Banca Monte dei Paschi di Siena. Prevzem holdinga bi tako češkemu milijarderju omogočil vpliv ne le na svetovno industrijo očal, temveč tudi na italijanski finančni sektor. 

Strnad je v ponudbi zapisal, da se holding Delfin popolnoma ujema z njegovo naložbeno strategijo. "Iščem dolgoročne naložbene priložnosti v podjetjih, ki poslujejo ali vlagajo v dejavnosti na vrhu svoje vrednostne verige in so sposobna ustvarjati ponavljajoče se in odporne denarne tokove," je po poročanju Bloomberga navedel v pismu.

Ray-Ban sončna očala
Ray-Ban sončna očala
FOTO: Shutterstock

Osem dedičev, osem enakih deležev in več let sporov

Za razumevanje ponudbe je ključna zgodba o dediščini Leonarda Del Vecchia, enega najuspešnejših italijanskih podjetnikov, ki je umrl leta 2022. Svoje premoženje je zapustil osmim dedičem, od katerih ima vsak v holdingu Delfin 12,5-odstotni delež.

Toda razdelitev premoženja ni prinesla miru. Nasprotno, dediči se že več let zapletajo v sodne spore in nesoglasja glede upravljanja družinskega bogastva. Napetosti so se stopnjevale tudi v odnosih z vodstvom holdinga, ki ga je za upravljanje premoženja izbral že pokojni ustanovitelj.

Razmere dodatno zapletajo omejitve v Del Vecchievi oporoki, zaradi katerih dediči svojih deležev ne morejo preprosto prodajati oziroma spreminjati lastniške strukture. Nekateri družinski člani si želijo izstopiti iz holdinga, drugi pa nasprotujejo temu, da bi nadzor nad premoženjem prevzeli zunanji vlagatelji. Prav v teh nesoglasjih je Strnad očitno prepoznal poslovno priložnost.

Sin ustanovitelja odločno proti: Očetovo življenjsko delo mora ostati italijansko

Eden najglasnejših nasprotnikov češke ponudbe je 31-letni Leonardo Maria Del Vecchio, eden od osmih dedičev. "Očetovo življenjsko delo mora ostati premoženje Italije," je sporočil ob razkritju Strnadove ponudbe. Za Bloomberg je potrdil, da je s ponudbo seznanjen, in poudaril, da bo še naprej varoval dediščino svojega očeta ter si prizadeval, da bi lastništvo holdinga ostalo v italijanskih rokah.

Po njegovem mnenju ni pomembno le ohranjanje italijanskih korenin družbe EssilorLuxottica, temveč tudi stabilnost italijanskega bančnega sistema, v katerem ima Delfin pomembne naložbe. Leonardo Maria si je sicer že sam prizadeval povečati svoj delež v družinskem holdingu. Pred kratkim je polbratu Roccu Basilicu ponudil 3,5 milijarde evrov za njegov 12,5-odstotni delež, vendar je bila ponudba zavrnjena. V začetku leta je poskušal odkupiti tudi deleža dveh drugih sorojencev. Neuspešna prizadevanja so povzročila dodatna nesoglasja s Francescom Millerijem, predsednikom holdinga Delfin ter predsednikom in glavnim izvršnim direktorjem EssilorLuxottice.

Strnadova ponudba je časovno omejena. Velja 30 dni, za njeno izvedbo pa bi morali vsi osmerica dedičev potrditi spremembe lastniških omejitev.

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Ronja razbojniška h?i
30. 10. 2026 15.02
Pomembna novica je tole? Medtem, ko v Sloveniji danes izvemo, da ima SDS ekipo plačanih trolov - 700 do 800 jih je aktivnih in koordiniranih "od zgoraj" pri širjenju laži v slovenskem medijskem prostoru. Zanimiva prebirka aktualnih tem... Zanimiva. Pa dajmo na tehtnico dragi državljani, kaj je za nas bolj breaking: Sončna očala na Češkem vs. počasen državni udar?
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