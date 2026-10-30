Češki orožarski milijarder ponuja 30 milijard evrov za imperij Ray-Ban

Češki milijarder Michal Strnad je ponudil 30 milijard evrov za prevzem luksemburškega družinskega holdinga Delfin, ki upravlja premoženje pokojnega italijanskega milijarderja Leonarda Del Vecchia, ustanovitelja očalarskega imperija EssilorLuxottica. Kot poroča Bloomberg, je 34-letni Strnad ponudbo predstavil v pismu z dne 20. oktobra. Znesek je približno 30 odstotkov nižji od ocenjene neto vrednosti premoženja holdinga. Ponudba se nanaša na prevzem celotnega podjetja, vendar je češki milijarder pripravljen kupiti tudi najmanj 62,5-odstotni kontrolni delež, če bi nekateri družinski člani želeli obdržati svoje lastništvo. Če bi mu prevzem uspel, bi Strnad dobil pomemben vpliv na nekatera najvplivnejša podjetja v Italiji.

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Holding Delfin ima v lasti deleže v podjetjih, katerih skupna tržna vrednost presega 40 milijard evrov. Premoženje holdinga sega precej dlje od očalarske industrije. Delfin ima pomembne deleže tudi v italijanski zavarovalnici Generali ter bankah UniCredit in Banca Monte dei Paschi di Siena. Prevzem holdinga bi tako češkemu milijarderju omogočil vpliv ne le na svetovno industrijo očal, temveč tudi na italijanski finančni sektor. Strnad je v ponudbi zapisal, da se holding Delfin popolnoma ujema z njegovo naložbeno strategijo. "Iščem dolgoročne naložbene priložnosti v podjetjih, ki poslujejo ali vlagajo v dejavnosti na vrhu svoje vrednostne verige in so sposobna ustvarjati ponavljajoče se in odporne denarne tokove," je po poročanju Bloomberga navedel v pismu.

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Osem dedičev, osem enakih deležev in več let sporov

Za razumevanje ponudbe je ključna zgodba o dediščini Leonarda Del Vecchia, enega najuspešnejših italijanskih podjetnikov, ki je umrl leta 2022. Svoje premoženje je zapustil osmim dedičem, od katerih ima vsak v holdingu Delfin 12,5-odstotni delež. Toda razdelitev premoženja ni prinesla miru. Nasprotno, dediči se že več let zapletajo v sodne spore in nesoglasja glede upravljanja družinskega bogastva. Napetosti so se stopnjevale tudi v odnosih z vodstvom holdinga, ki ga je za upravljanje premoženja izbral že pokojni ustanovitelj. Razmere dodatno zapletajo omejitve v Del Vecchievi oporoki, zaradi katerih dediči svojih deležev ne morejo preprosto prodajati oziroma spreminjati lastniške strukture. Nekateri družinski člani si želijo izstopiti iz holdinga, drugi pa nasprotujejo temu, da bi nadzor nad premoženjem prevzeli zunanji vlagatelji. Prav v teh nesoglasjih je Strnad očitno prepoznal poslovno priložnost.

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