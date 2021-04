Cigler Kralj: Pričakujemo nadaljnje zmerno zniževanje brezposelnih

V evidenci brezposelnih je bilo 26. aprila registriranih 79.462 brezposelnih, kar je štiri odstotke manj kot marca, ko je bilo registriranih več kot 82.600 brezposelnih, je dejal na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede covida-19. "Trend upadanja števila brezposelnih je viden in z ukrepi pomagamo k temu, da bi tak tudi ostal," je poudaril.

V orisu treh valov epidemije je spomnil, da je bil po prvem valu velik porast števila brezposelnih, a je maja lani sledilo umirjanje, pri čemer so imeli pomembno vlogo interventni ukrepi. V drugem valu, ki se je začel oktobra lani, se je brezposelnost povečala najprej zaradi sezonskega povečanja v številu iztekov zaposlitev za določen čas in tudi zaradi posledic epidemije.

V tretjem valu večjega povečanja števila brezposelnih po njegovih besedah ni. Pričakujejo nadaljnje zmerno zniževanje brezposelnih tudi zaradi sproščanja omejitev, ki bo vplivalo na zaposlovanje v gostinstvu in turizmu. Urad za makroekonomske analize in razvoj je po njegovih besedah izračunal, da so z ukrepi vsaj za dve odstotni točki zmanjšali povečanje brezposelnosti.

Minister je na novinarski konferenci spomnil tudi na to, da je vlada v sredo za obravnavo v DZ pripravila predloge novel zakonov o vojnih invalidih, o žrtvah vojnega nasilja in o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo. Za vse tri je predlagala sprejetje po skrajšanem postopku.