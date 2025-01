Cimos prodaja obrat v Senožečah, delavci o tem niso bili obveščeni

Žarko Martić je še povedal, da so govorice o možni prodaji krožile že pred letom dni, ko so delavci na lastnike nemudoma naslovili vprašanja o tem. Takrat so dobili odgovore, da še ni sprejeta nobena odločitev, da pa jih bodo, ko in če bo, o tem obvestili. "A to se ni zgodilo, lastnik nas ne obvešča o ničemer. Oktobra so eno linijo s tremi stroji že preselili v Kikindo, ta teden gredo še trije stroji v Gradačac," je dejal.

Delavci so sicer v zadnjih mesecih že dvakrat stavkali. Sprva so septembra izvedli dvourno opozorilno stavko, novembra pa so stavkali 24 ur. S tem so želeli doseči takojšen preklic odpovedi podjetniške pogodbe, sklenitev dogovora, da se najnižja osnovna plača izenači z višino minimalne plače do konca leta 2024, in sorazmeren dvig ostalih osnovnih plač. Zahtevali so tudi, da nemški finančni sklad Mutares delavcem predstavi jasno vizijo podjetja za naprej.

Za pojasnila je STA prosila tudi odgovorne na Cimosu, odgovore še čaka.