Voditelji Cipra, Grčije in Izraela so v Atenah podpisali sporazum za izgradnjo načrtovanega plinovoda v Sredozemlju. Plinovod naj bi tekel od Izraela do Cipra, nato do Krete ter celinske Grčije. Od tam pa bi lahko pot nadaljeval še do Italije.

Sporazum so grški prestolnici podpisali predsednik grške vlade Kiriakos Micotakis,ciprski predsednikNikos Anastaziades in izraelski premier Benjamin Netanjahu. Po izraelskih ocenah bi ta 2000 kilometrov dolgi plinovod lahko začel obratovati leta 2025. Ocenjujejo, da naj bi vrednost projekta znašala več kot šest milijard evrov. "Gradimo most, s katerim bo energija pripeljana v Evropo," je dejal Micotakis, ki je obenem dodal, da bo plinovod pripomogel k stabilizaciji regije, njenim prebivalcem pa prinesel več blaginje. Ciper, Grčija in Izrael podpisali sporazum za izgradnjo plinovoda. FOTO: AP Projekt podpirata tako ZDA ko tudi EU. Kot opozarja Washington, bi morala Evropa postati manj odvisna od dobave zemeljskega plina iz Rusije. Plinovodu pa nasprotuje Turčija, ki zatrjuje, da ne bo dovolila tovrstnih projektov v Sredozemlju, razen, če bo pri njih sodelovala oz. bo v njih privolila. Obenem so trilateralni dogovor označili kot poskus izolacije države.