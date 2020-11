Čisti dobiček skupine NLB upadel, Brodnjaku nov mandat predsednika uprave

"Potem ko smo bili v prvem polletju priča hibernaciji gospodarstva zaradi pandemije covida-19 in posledične zaustavitve javnega življenja in gospodarstva, je zmanjšanje števila okužb in sprostitev ukrepov za obvladovanje epidemije v poletnih mesecih omogočilo močno okrepitev aktivnosti v tretjem četrtletju leta 2020," je NLB sporočila ob objavi poslovnih rezultatov.

NLB Skupina je tako zabeležila normalizacijo prihodkov, ki so dosegli raven kot pred epidemijo. Čisti prihodki so v devetih mesecih upadli za en odstotek na 383,3 milijona evrov, dobiček pred oslabitvami in rezervacijami pa je upadel za dva odstotka na 167 milijonov evrov.

Čisti neobrestni prihodki so dosegli 158,8 milijona evrov in so se glede na enako obdobje lani povečali za sedem odstotkov. Čiste opravnine so se glede na enako obdobje lani zmanjšale za en odstotek na 125,1 milijona evrov, kar, kot so izpostavili v NLB, kaže na hitro vrnitev prihodkov iz opravnin na predkrizno raven. Bilančna vsota skupine se je povečala in je znašala 15,15 milijarde evrov, predvsem zaradi dotoka depozitov strank.

Bruto posojila strankam na ravni skupine so se povečala za dva odstotka na 8,11 milijarde evrov. Rast posojil je bila zabeležena tako pri bruto posojilih podjetjem, ki so se povečala za dva odstotka, kot pri posameznikih, ki so bila večja za tri odstotke. Vse hčerinske družbe so poročale o rasti bruto posojil strankam, predvsem v segmentu stanovanjskih posojil, kjer je večina bank o rasti poročala z dvomestnimi številkami.