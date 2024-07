Člani ESS pri izhodiščih za pokojninsko reformo na nasprotnih bregovih

Ob tem je znova poudaril, da delodajalci v Sloveniji glede prispevkov že zdaj prispevajo bistveno manj, kot je to v večini evropskih držav. "Ta vrzel, ki nastaja prav zaradi tega manjšega prispevka delodajalcev, ki je nenormalen za evropske razmere, se pozna in to bo tudi ena od točk, ki jo bomo sindikati seveda poskušali kot resno odprto vprašanje odpreti," je napovedal.

Sindikalna stran pa si na drugi strani želi, da se zaposlenih ne bi pretirano dodatno obremenjevalo. "Zelo jasno smo že povedali, da ne pristajamo na nobeno podaljšanje delovne dobe, hkrati je pa za nas izjemno pomembno, kakšna bo realna pokojnina, ki jo bodo ljudje, ki so pošteno delali 40 let, prejemali," je povedal vodja Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj .

Ob tem se je zavzel za izpolnitev izsledkov poročila Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), da slovensko gospodarstvo dobro funkcionira, a da je treba začeti razmišljati o zniževanju prispevnih stopenj na plače zaposlenih v korist višjih neto plač. "OECD priporoča, da zaradi tega, ker dlje živimo, razmišljamo tudi o daljšanju delovne dobe. To je žal kruta realnost, s katero se bomo morali soočiti, ne pa ravno nasprotno, da ohranjamo delovno dobo v obstoječih letih in da samo zvišujemo prispevne stopnje" je ocenil.

Delodajalska stran je kritična do obveze plačevanja tečaja slovenščine za tuje delavce

Med glavnimi temami današnjega srečanja socialnih partnerjev je tudi zaposlovanje tujih delavcev in znotraj tega področja tudi predlog interventnega zakona, s katerim želi vlada razbremeniti zaposlene na upravnih enotah.

Delodajalska stran je kritična do obveze plačevanja tečaja slovenščine za tuje delavce in visokih glob vse do 30.000 evrov, če zahtev zakona ne izpolnijo. Po Cvarjevih besedah je treba po posameznih panogah pregledati, kje je domač jezik sploh treba obvladati na ravni, ki jo želijo doseči z 80-urnim tečajem. Ob tem je izpostavil primer tujih delavcev iz Srbije in Hrvaške, ki do določene mere jezik že znajo in se ga zlahka naučijo, ob zahtevi za dodaten tečaj pa bi lahko dobili odpor do zaposlitve v Sloveniji.

Glede predloga Zakona o čezmejnem izvajanju storitev, o katerem bo prav tako tekla razprava, pa je spomnil, da je bilo vnovično odprtje zakona tudi ena od zahtev delodajalcev, da so se vnovič vrnili v ESS. "Tukaj moramo priti do neke davčne nevtralnosti oziroma do razbremenitve, če smo že obremenili prispevke za zaposlene, ki delajo v tujini. Vsaj začasno, dokler se tudi ostale države, kot je Hrvaška, tem pogojem ne približajo," je poudaril in dodal, da konkretno pričakujejo razbremenitve na področju dohodnine.

Predsednik Konfederacije sindikatov KS 90 Damjan Volf pa je na drugi strani opozoril na previdnost pri določanju pogojev glede zaposlovanja tujcev. Ob tem je izrazil tudi pričakovanje, da se bodo dotaknili spremembe odredbe o določitvi poklicev. "Zelo jasno opažamo, da je daleč največ kršitev ravno med tujo delovno silo, ki prepogosto ne pozna slovenskega jezika, posledično ne pozna tudi delovne zakonodaje, tako da o tem pričakujemo kar zanimivo, predvsem pa burno debato," je poudaril sogovornik.