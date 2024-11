Člani Sindikata poštnih delavcev naj bi stavkali

V sindikatu so sredi oktobra nazadnje opozorili, da so delovni pogoji v družbi Pošta Slovenije iz dneva v dan bolj nevzdržni. Poudarili so potrebo po dodatnih zaposlitvah in dodali, da se kljub opozorilom ne zgodi nič.

Kritični so do uprave, ki da že eno leto zmanjšuje število zaposlenih in vztraja, da je zaposlenih v prometu na Pošti preveč. "Če k temu dodamo še dotrajan vozni park in dejstvo, da se v sredstva za delo ne vlaga skoraj ničesar, dobimo nevzdržno situacijo," so podčrtali v oktobrskem sporočilu.