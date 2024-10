Članice EU odprle prosto pot uvedbi carin na kitajska električna vozila

"Danes je predlog Evropske komisije za uvedbo dokončnih izravnalnih dajatev na uvoz baterijskih električnih vozil iz Kitajske prejel potrebno podporo držav članic EU za sprejetje carin," so sporočili v Bruslju. Dodali so, da je treba odločitev v uradnem listu EU objaviti najkasneje do 30. oktobra.

Evropska komisija je namreč v okviru konec lanskega leta sprožene preiskave ugotovila, da proizvajalci električnih vozil na Kitajskem uživajo koristi nepoštenih državnih subvencij. Zato je 5. julija poleg že obstoječih 10-odstotnih carin začasno uvedla dodatne carine v višini od 7,8 do 35,3 odstotka.

Danes pa so države članice odločale o dokončni uvedbi dodatnih carin za obdobje petih let. Po neuradnih informacijah jih je 10 glasovalo za, 12 se jih je glasovanja vzdržalo, pet pa jih je bilo proti. Med slednjimi naj bi bili tudi Nemčija in Slovenija.

Ker t. i. kvalificirana večina držav (15 članic, v katerih živi najmanj 65 odstotkov vsega prebivalstva EU) ni podprla niti nasprotovala predlogu komisije, bo lahko to odločitev sprejela sama.

Bruselj in Peking sta sicer v okviru pogajanj skušala doseči dogovor o odpravi carin, a sta bila vsaj zaenkrat neuspešna. EU je predloge kitajskih proizvajalcev električnih vozil, s katerimi so se ti želeli izogniti carinam, zavrnila.

Kitajska pa je že avgusta zaradi uvedbe začasnih carin sprožila postopek pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO). Na kitajskem ministrstvu za trgovino so tedaj poudarili, da odločitev EU nima pravne podlage, krši pravila WTO in spodkopava globalno sodelovanje pri naslavljanju podnebnih sprememb. Poleg tega so uvedli tudi več trgovinskih ukrepov na področju uvoza iz unije.