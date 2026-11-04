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Gospodarstvo

Članice EU podprle prošnjo Slovenije za znižanje trošarin

Bruselj, 04. 11. 2026 10.14 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
STA M.S.
Bencinska črpalka

Države članice EU so podprle prošnjo Slovenije, da začasno zniža trošarine na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo dovoljeno raven v zakonodaji EU, so potrdili na Svetu EU. Sklep o tem bo moral Svet zdaj še uradno sprejeti, kar je pričakovati v začetku prihodnjega tedna.

Stalni predstavniki držav članic pri uniji so danes Svet EU pozvali, naj sprejme izvedbeni sklep, ki bo Sloveniji omogočil znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo.

Trošarine na 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, bo lahko glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter. Trošarine na dizel pa bo lahko s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, znižala za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Trošarine bo lahko Slovenija glede na sklep, ki ga je oktobra predlagala Evropska komisija, znižala za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi. Izvedbeni sklep bo moral zdaj Svet EU še uradno sprejeti, kar je mogoče pričakovati na ponedeljkovem zasedanju finančnih ministrov članic v Bruslju.

Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum so pred Slovenijo že prejele Hrvaška, Španija in Švedska.

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KOMENTARJI18

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Robocop-56
04. 11. 2026 11.08
Jaz neki ne zastopim za koji klinac mi moramo prosit Eu za znižanje goriva ka se ma ona tuki za vpletat vsaka država ne glede na to če je član te mafijske korporacije lahko sama določa cene goriva ne da se oni vmešavajo mislim to se zdaj vidi kaj se dogaja ko si član mafijske korporacije eu.inzdaj me zanima za vse tiste ki so bili za eu a res zivimo bolje?????????????????
Odgovori
-1
1 2
SDS_je_poden
04. 11. 2026 11.27
Da, živimo mnogo bolje, od kar smo v EU, kot če ne bi bili. Niti sanja se ti ne, za katere projekte vse smo dobili denar od EU. Dejstvo pa je, da so pristojnosti za minimalne trošarine prenesene na Bruselj.
Odgovori
0 0
Rafael Kramar
04. 11. 2026 11.07
Še dobro, da je Janša na obasti. Od komunistov se nihče ni boril za nižje cene.
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+1
2 1
PIKAPOLONICA1994
04. 11. 2026 10.55
Naši gospodarji iz EU so rekli, da kaj....nismo več svobodni v odločanju...spomnimo se, kako jih je Janša klica v SLO (ti. trojko), da pridejo in ga ustoličijo....beda
Odgovori
-4
1 5
PIKAPOLONICA1994
04. 11. 2026 10.54
Ko bo gorivo 1,5€....ok, sedaj pa so to sama sprenevedanja in laži......kako to, da se tovornjakarji, kmetje ne pritožujejo????
Odgovori
-5
2 7
kala 09
04. 11. 2026 10.41
Janez ti si naš heroj.
Odgovori
+4
7 3
PIERREBRICE
04. 11. 2026 10.38
Se splača počakati glede tankanja s kurilnim oljem? 1500litrov bom potreboval v začetku decembra.
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+2
4 2
galeon
04. 11. 2026 10.40
Če bi imel toplotno črpalko, bi porabil več kot pol manj denarja. Beee
Odgovori
-4
2 6
boslo
04. 11. 2026 10.51
Počakaj...
Odgovori
+4
4 0
Na pol ovca
04. 11. 2026 10.25
Včasih smo prosili BG kjer smo sicer imeli sicer močno besedo, sedaj pa moledujemo pri gospodarjih lastnikih...iz dežja pod kap sam ovce pa še kar beeee
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+1
8 7
Rudar
04. 11. 2026 10.35
V BG nismo imeli nikoli močne besede, kljub temu, da smo financirali celo jugo. V EU smo kot neto plačniki, letno pridobili med 400-450 mio evrov več, kot smo plačali. V BG smo dolga leta samo plačevali, dobili pa nič. No, vsaj v denarju ne.
Odgovori
+4
7 3
Na pol ovca
04. 11. 2026 10.40
Spet blebetaš
Odgovori
-3
2 5
galeon
04. 11. 2026 10.41
O ne. Iz kapa na dež. Zato pa desnuharji nočejo slišat besede osamosvojitve.
Odgovori
-1
2 3
Rudar
04. 11. 2026 11.11
Kaj si se prepoznal v mojem pisanju?
Odgovori
+1
1 0
Bebo2
04. 11. 2026 10.21
končno!
Odgovori
+4
4 0
Lepdan123
04. 11. 2026 10.19
No, zdaj pa brez izgovorov. Nižje cene, takoj!!
Odgovori
+5
7 2
LevoDesniPles
04. 11. 2026 10.22
lol ne boj se, te bodo pokrivali z zimskim el. ntegom
Odgovori
+3
6 3
Lepdan123
04. 11. 2026 10.24
Ma vem.. saj nič dobrega ne naredijo za nas
Odgovori
-1
3 4
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