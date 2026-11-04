Članice EU podprle prošnjo Slovenije za znižanje trošarin

Stalni predstavniki držav članic pri uniji so danes Svet EU pozvali, naj sprejme izvedbeni sklep, ki bo Sloveniji omogočil znižanje trošarin na 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo.

Trošarine na 95-oktanski bencin, ki je trenutno pri 0,41759 evra na liter, bo lahko glede na minimalno dovoljeno raven znižala za največ 0,2195 evra na najmanj 0,1395 evra na liter. Trošarine na dizel pa bo lahko s trenutne ravni 0,330 evra na liter, kar je že na minimalni dovoljeni ravni po evropski zakonodaji, znižala za največ 0,225 evra na najmanj 0,105 evra na liter.

Trošarine bo lahko Slovenija glede na sklep, ki ga je oktobra predlagala Evropska komisija, znižala za obdobje šestih mesecev od dne, ko bo obveščena o odločitvi. Izvedbeni sklep bo moral zdaj Svet EU še uradno sprejeti, kar je mogoče pričakovati na ponedeljkovem zasedanju finančnih ministrov članic v Bruslju.

Slovenska vlada je vlogo za znižanje trošarin pod dovoljeno raven v Bruselj poslala konec julija, in sicer "zaradi izrednih in vztrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo". Avgusta je nato vlogo dopolnila in zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega.

Dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum so pred Slovenijo že prejele Hrvaška, Španija in Švedska.