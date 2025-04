CME imenoval medijskega strokovnjaka Sama Barnetta za izvršnega direktorja

CME (Central European Media Enterprises) je s 1. majem imenoval izkušenega medijskega strokovnjaka Sama Barnetta za izvršnega direktorja družbe.

"Zelo sem vesel, da lahko Sama pozdravim v družbi CME. Po izvedbi temeljitega postopka nasledstva smo prepričani, da je Sam zaradi svojega strokovnega znanja in vodstvenih izkušenj prava oseba za vodenje CME v prihodnosti," je odločitev komentiral Didier Stoessel, glavni naložbeni direktor PPF in sedanji generalni direktor CME, odgovoren za češki in romunski trg.

V svoji novi vlogi bo Barnett nasledil Stoessela, da se bo ta lahko osredotočil na naloge glavnega naložbenega direktorja PPF, ki vključujejo tudi nadzor nad medijskimi naložbami PPF. Stoessel je imel te dvojne vloge pri PPF in CME od leta 2022.

Odkar jo je pred štirimi leti prevzela skupina PPF, je družba CME doživela pomembno preobrazbo, saj se je iz linearno usmerjenega izdajatelja televizijskih programov spremenila v linearno in digitalno medijsko skupino. Izjemna rast češko-slovaške naročniške baze pretočne storitve Voyo s 30.000 na 950.000, uvedba integrirane platforme za pretočni video in televizijo v živo Oneplay ter stalno prvo mesto po gledanosti televizijskih kanalov CME na večini njenih trgov poudarjajo poslovno moč družbe CME.

"Veselim se, da bodo Sam in vodilni uslužbenci CME podjetje peljali k še večjim uspehom in izkoristili nove priložnosti, ki jih prinaša trenutni digitalni prehod podjetja na vseh naših trgih," je dodal Stoessel.

Nova OTT-platforma Oneplay češkega izdajatelja televizijskih programov Nova, ki je v lasti družbe CME, in češkega telekomunikacijskega operaterja O2, ki je v lasti družbe PPF, je primer temeljite digitalne preobrazbe CME-ja.

Sam Barnett je komentiral svoje imenovanje: "Že več kot tri desetletja CME kot vodilni vir televizijske zabave in novic na številnih trgih vedno deluje na najvišji ravni. Digitalizacija, ki spodbuja spremembe gledalskih navad, je priložnost, ki jo je CME izkoristil. Veselim se, da bom to strateško prednost nadgradil in ohranil vodilni položaj družbe CME kot osrednjega vira video vsebin v srednji in jugovzhodni Evropi."

Barnett, britanski in francoski državljan, se bo PPF pridružil po več kot dveh desetletjih dela na vodstvenih položajih, med drugim kot generalni direktor skupine MBC, vodilne medijske družbe na Bližnjem vzhodu, ki jo dnevno spremlja 140 milijonov gledalcev. V začetku letošnjega leta je Sam kot generalni direktor družbe MBC nadzoroval uspešno prvo javno ponudbo delnic te televizijske hiše na savdski borzi. Ker je živel in delal v številnih državah, od rodne Velike Britanije do Nove Zelandije, Kenije in Združenih arabskih emiratov, ima resnično globalne izkušnje, kot se za mednarodno poslovanje CME tudi spodobi.

Pred začetkom kariere na področju medijev je Barnett delal na področju poslovnega svetovanja pri podjetjih PwC in Arthur Andersen. Diplomiral je iz ekonomije na Univerzi v Cambridgeu in pridobil naziv MBA na INSEAD. Na začetku svojega mandata se bo preselil v Prago, kjer je sedež CME.