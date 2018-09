Comcast na dražbi premagal 21st Century Fox

Kompleksna bitka v kateri je Fox želel prevzeti še 61-odstotni delež, ki ga ni imel v lasti, je potekala skoraj dve leti, neobičajen ukrep odločanja o kupcu z dražbo pa je določil britanski Odbor za prevzeme in združitve (Takeover Panel). Iz britanskega regulatornega organa so sporočili, da bo dražba "zagotovila ustrezen okvir za rešitev" nastale situacije.

Izid predstavlja hud poraz za 87-letnega medijskega mogotca Ruperta Murdocha, ki je leta 1989 ustanovil Sky in s tem začel obdobje plačljive televizije v Veliki Britaniji. Njegov konglomerat 21st Century Fox je z željo po prevzemu trčil tudi na nasprotovanje regulatorjev, saj so se vseskozi pojavljala vprašanja medijske pluralnosti in skrbi o stopnji vpliva, ki ga ima Murdoch na britansko medijsko krajino.

Televizijska hiša Sky, ki med drugim ponuja celovečerne filme in neposredne športne prenose, je s svojimi 23 milijoni naročnikov in pravicami za britansko nogometno ligo Premier League eno izmed najbolj donosnih televizijskih podjetij v Evropi. V lanskem poslovnem letu so ustvarili 13,6 milijarde funtov prihodkov in imeli kar 815 milijonov čistega dobička.

Comcastov glavni izvršni direktor Brian Robertsje izjavil, da je to velik dan za njegovo podjetje, saj je Sky močna blagovna znamka in platforma, ki lahko Comcastu zagotovi dodatne naročnike na evropskem trgu.Jeremy Darroc, Skyjev izvršni direktor pa je dejal, da je to začetek novega, razburljivega poglavja, v podjetju pa so svojim delničarjem že priporočili, da sprejmejo ponudbo, saj da jim ta ponuja izjemno visoko vrednost.

Obe družbi sta Sky želeli pridobiti predvsem kot pomoč v bitki z novimi tekmeci na trgu pretakanja video vsebin, kot sta Netflix in Amazon, v bolj nezavidljivem položaju pa je v tem primeru Comcast, saj tržni delež kabelskim televizijam v ZDA pada.

Največji zmagovalci prevzemne bitke so bili predvsem Skyjevi delničarji, saj je vrednost podjetja narasla in se v primerjavi z lanskim letom povzpela na skoraj dvakrat višjo ceno.