Comtrade prodal podjetje CDS ameriškemi Endavi

Družba Comtrade je sporočila, da so svoje podjetje Digital Services (CDS) prodali ameriški družbi Endava, ki "pomaga strankam, da svoje poslovanje spremenijo v digitalno, zasnovano na uporabniški izkušnji, pri tem pa jim pomagajo na poti od ideje do razvoja in implementacije proizvoda".

Svoje usluge Endava nudi strankam iz različnih industrij – finančne, tehnološke, medijske in telekomunikacijske, pa tudi tistim, ki se ukvarjajo z logistiko in zdravstvom.

V Comtrade so zapisali, da so prepričani, da bo ta združitev moči imela pozitivne učinke na obe podjetji. Endava bo okrepila svojo prisotnost v jugovzhodni Evropi z dodatnimi timi, ki bodo "doprinesli kreiranju novih interakcij med ljudmi in tehnologijo", so še dodali, in poudarili, da so na vsaki lokaciji, kjer poslujejo, najbolj zaželjen delodajalec.

31. marca letos je Endava v svojih pisarnah v Severni Ameriki in Zahodni Evropi, pa tudi v razvojnih centrih v Romuniji, Moldaviji, Bolgariji, Srbiji, Severni Makedoniji, Argentini, Urugvaju, Venezueli in Kolumbiji, imela zaposlenih 6468 ljudi.

Predsednik podjetja Veselin Jevrosimović je dejal, da jim je žal, da CDS zapušča njihovo skupino, vendar verjame, da bo njihova prisotnost pod okriljem Endave svetla zaradi podobnosti v podjetniški in poslovni kulturi. Generalni direktor Endave John Cotterell pa je dejal: "Zelo sem vesel, da CDS postaja del družine. Njihove inženirske sposobnosti ter pristop k digitalni transformaciji in inovativnosti, so popolnoma v skladu z Endavo. S tem krepimo tudi naše znanje, izkušnje in tehnološke veščine, ki nam bodo omogočile, da še bolje ustrežemo strankam."