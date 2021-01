Covid-19 Sloveniji povzročil že za skoraj tri milijarde evrov stroškov

Neposredno je od lanske pomladi do konca leta 2020 imela država z dodatnimi stroški zaradi epidemije ter ukrepi za blažitev njenih posledic v gospodarstvu in med državljani za 2,4 milijarde evrov izdatkov. Skupaj z danimi poroštvi in posojili ter odlogi plačil kreditnih obveznosti se ta znesek povzpne na 2,9 milijarde evrov, je pred dnevi navedel fiskalni svet.

V resnici pa je bilo doslej porabljenih precej manj sredstev. Od tri milijarde evrov vrednih ukrepov iz prvega protikoronskega zakona je bilo porabljenih približno polovico predvidenih sredstev, od ene milijarde evrov vrednih ukrepov iz tretjega protikoronskega zakona pa le okoli četrtino.

Klub temu so ti stroški pomembno prispevali k poslabšanju stanja v slovenskih javnih financah, je opozoril fiskalni svet. Kot je dodal, je primanjkljaj državnega proračuna po začasnih podatkih v letu 2020 znašal 3,5 milijarde evrov. Konec leta 2019, pred pojavom novega koronavirusa, je tedanja vlada za lani še načrtovala pozitiven saldo državne blagajne.

Največ denarja za ohranjanje delovnih mest

Da podjetja ob upadu prihodkov in omejitvah v poslovanju ne bi odpuščala, je nova vlada takoj po razglasitvi epidemije lani spomladi začela sprejemati vrsto ukrepov. Ukrepi za ohranjanje delovnih mest predstavljajo tudi največji delež dosedanjih izdatkov v spopadu z epidemijo, približno polovico.

Skupni znesek teh ukrepov je po izračunih fiskalnega sveta v letu 2020 znašal 1,147 milijarde evrov. Od tega sta doslej največji učinek imela plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcem, ki so v prvem valu epidemije delali, ter nadomestilo za zaposlene na začasnem čakanju na delo.

Za prvi ukrep - v zameno za plačilo prispevkov so delodajalci zaposlenim v prvem valu epidemije izplačali krizni dodatek v višini 200 evrov mesečno - je bilo iz proračuna izplačanih 435 milijonov evrov. Vrednost drugega ukrepa, ki velja od prvega dne po razglasitvi epidemije v marcu in bo predvidoma podaljšan do konca aprila, pa je do konca decembra skupaj s prispevki za te delavce ocenjena na 457 milijonov evrov.

Učinek ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa je manjši, namreč 36 milijonov evrov, kar fiskalni svet povezuje s podaljšanjem veljavnosti ukrepa nadomestila za čakanje na delo. Bo pa ta ukrep veljal še do sredine tega leta.

Pomemben je tudi učinek mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene in druge upravičene skupine prebivalstva, ki je veljal v prvem valu epidemije in velja tudi v drugem valu, za zdaj do konca marca. Za te namene je bil do konca leta 2020 izplačan 201 milijon evrov.