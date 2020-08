Covid-19 vplival na zamik dneva okoljskega dolga

Pandemija covida-19 je povzročila, da je močno upadla tudi človeška aktivnost. Letos se je dan okoljskega dolga premaknil za več kot tri tedne naprej v primerjavi z lanskim letom. Na ta dan sicer človeška vrsta v tistem letu porabi vse naravne vire, ki jih Zemlja lahko obnovi – kar vključuje tudi sposobnost naravnih ekosistemov, da absorbirajo emisije ogljika iz gorenja fosilnih goriv.

Dan okoljskega dolga, ki bo letos 22. avgusta, se je bistveno premaknil naprej, globalni ekološki odtis med 1. januarjem in datumom dneva okoljskega dolga pa se je zmanjšal za skoraj deset odstotkov. A stanje se je izboljšalo iz napačnih razlogov, menijo v Globalni mreži za okoljski odtis. Njihove raziskave kažejo, da je zmanjšanje v veliki meri mogoče pripisati manj številčnim potovanjem in upočasnjevanju gradbenih del zaradi izpadov poslovanja po vsem svetu, na kar je vplival covid-19. Zaradi tega so se znižale emisije ogljika za 14,5 odstotka, posekali so tudi za osem odstotkov manj gozdov.

icon-expand Človek še naprej od narave zahteva toliko virov, kot če bi imeli na razpolago 1,6 planeta. FOTO: Kali

Zmanjšanje porabe virov v letu 2020 je nenadno in nepričakovano, vendar začasno Človeški rod še naprej od narave zahteva toliko virov, kot če bi imeli na razpolago 1,6 planeta. "Skupaj se lahko premaknemo iz vsiljene krize, ki jo je povzročila pandemija, v načrtovano prihodnost, ki bo prožna in bo delovala za vse. Eden ključnih elementov je razumevanje, da trajnost ni samo plemenita, ampak tudi nujna. To bi zagotovilo podporo, potrebno za doseganje blaginje, združljive z enim planetom – najbolj trajnostno znano strategijo pri nas. Vsekakor je boljše od bede, združljive z enim planetom," je poudaril Olivier Blum, direktor strategije in trajnosti pri podjetju Schneider Electric, ki se ukvarja z digitalno preobrazbo upravljanja in avtomatizacijo energije 'Podjetja se morajo odločiti, ali bodo pričela z novimi pristopi ali bodo s trenutnim načinom poslovanja postala nerelevantna' Medtem ko so se izzivi za javno zdravje in oživitev gospodarstva pojavili kot največji svetovni izzivi, sta Schneider Electric in Globalna mreža za okoljski odtis sodelovala pri spodbujanju in vzdrževanju strateškega dialoga o dolgoročnem poslovnem uspehu, so sporočili iz družbe Kali, ki skrbi za komuniciranje omenjenih podjetij v Sloveniji. V Schneider Electric in Globalni mreži za okoljski odtis so prepričani, da se morajo podjetja odločiti, ali bodo vnaprej načrtovala, da bodo zadovoljila človekove potrebe po dobrem počutju in varnosti z novim pristopom, ki bo povečal priložnosti za doseganje gospodarskega uspeha in odpornosti, ali bodo nadaljevala s trenutnim načinom poslovanja in zaradi tega postala nerelevantna.

icon-expand Povečanje dobrega počutja človeštva v okviru proračuna za ekološke vire, ki jih naš planet lahko obnavlja, je smer gradnje trajnostne prihodnosti. FOTO: Kali