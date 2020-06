Croatia Airlines in Aegean Airlines od sredine julija iz Ljubljane na grške otoke

Aegean Airlines bo v istem tednu začel opravljati čarterske lete na Krf in Lefkado v Jonskem morju ter na Rodos in Karpatos v Egejskem morju.

Zagon poletnih čarterskih letov je nov korak na poti k normalizaciji razmer na Letališču Jožeta Pučnika po zaustavitvi potniškega prometa zaradi epidemije covida-19. Pot nazaj k številkam iz lanskega leta ali rekordom iz minulih let bo po napovedih pristojnih razmeroma dolga.

Redni letalski potniški promet po dveh mesecih in pol je sicer stekel konec maja s prihodom prvega letala Air Serbia iz Beograda.

Do sredine junija na ljubljanskem letališču pričakujejo tudi Lufthanso, poljskega prevoznika Lot in Montenegro Airlines, do konca junija pa še Swiss Air, Brussels Airlines, Transavio, Air France in British Airways ter nato po 1. juliju, ko naj bi promet stekel bolj smelo, tudi druge.

Sta se pa povezavi z Ljubljano v letošnji poletni sezoni odpovedala Iberia in Finnair, napovedani novi liniji na letališče Luton v poletni sezoni naj bi se odpovedal tudi Easyjet.