Croatia Airlines zaprosila za 93 milijonov evrov državne pomoči

Obenem zagovorniki državne finančne injekcije napovedujejo, da bo pomen družbe do izraza prišel v naslednjih mesecih, ko mnogi prevozniki ne bodo uvajali komercialno manj zanimivih letalskih povezav, hrvaška vlada pa lahko od Croatia airlines zahteva, da zaradi interesa turizma in gospodarstva vzdržuje tudi tiste linije, ki trenutno niso donosne, navaja Jutarnji list.

Zagovorniki nove državne pomoči za Croatia Airlines izpostavljajo strateško pomembnost nacionalnega letalskega prevoznika, ki da se je pokazala tudi med pandemijo. Država kot lastnica družbe je tako organizirala nujne letalske prevoze humanitarne pomoči kot tudi prevoz hrvaških državljanov, ki so na začetku zdravstvene krize obtičali v drugih državah.

Kot dodaja neuradno, so v Banskih dvorih pripravljeni na odobritev pomoči nacionalnemu letalskemu prevozniku, a bo o znesku odločal nova hrvaška vlada, ki jo bodo sestavili po parlamentarnih volitvah 5. julija.

V Croatia Airlines ocenjujejo, da bodo zaradi pandemije do konca leta končali za izgubo v višini približno 150 milijonov kun (okoli 20 milijonov evrov), kar je za skoraj polovico več od lanske izgube. Družba je lansko poslovno leto končala z izgubo v višini 79,3 milijona kun (skoraj 11 milijonov evrov). Še 550 milijonov kun (okoli 73 milijonov evrov) pa bo treba vložiti v nadaljnji razvoj letalske flote, kot so to priporočili finančni svetovalci družbe, ki so jih angažirali med postopkom iskanja strateškega partnerja, danes navaja zagrebški časnik Jutarnji list.

Časnik izpostavlja neuradne podatke družbe, da so od začetka leta do konca maja prepeljali približno 290.000 potnikov, kar je za 60 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Časnik omenja, da je obseg rezervacij vozovnic Croatia Airlines za poletje upadel za več kot polovico v primerjavi z lani. V družbi pričakujejo, da se bo stanje izboljšalo, ker potniki kupujejo vozovnice le nekaj dni pred poletom in ne več nekaj mesecev pred tem.

Večernji list je danes objavil ocene Croatia Airlines, da bodo imeli letos za približno polovico manj potnikov v primerjavi z 2019, ko so prepeljali 2,17 milijonov potnikov. Aprila in maja so imeli za 95 odstotkov manj prihodkov kot v teh dveh spomladanskih mesecih lani.

Časnik še poudarja, da poskuša Croatia Airlines ustanoviti svojo bazo tudi na ljubljanskem letališču. Med drugim naj bi s predstavniki pristojnega slovenskega ministrstva in z upravljalcem največjega slovenskega letališča Fraport Slovenija začeli pogovore, da bi se seznanili z vsemi pogoji za morebitno vzpostavitev rednega letalskega prometa iz Ljubljane. Konkretnega dogovora še ni, so za Večernji list potrdili v hrvaški letalski družbi.