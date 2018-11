Croatii Airlines grozi stečaj

Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines, ki je v 100-odstotni lasti hrvaške države, potrebuje 150 milijonov kun (20,3 milijona evrov) za nadaljevanje poslovanja v naslednjih šestih mesecih. Glede na stanje v družbi Croatia Airlines grozi stečaj, poroča hrvaški portal Index, ki se sklicuje na neimenovane vire v družbi.

Croatia Airlines je v prvih devetih mesecih letos zabeležila 34,4 milijona kun (4,6 milijona evrov) izgube. Nadzorni odbor družbe je od svetovalne družbe BDO pridobil oceno stroškov za naslednjih šestih mesecih, ki kaže, da družba ob nespremenjenem načinu poslovanja potrebuje 150 milijonov kun. Po bolj konzervativni oceni pa potrebuje vsaj 70 milijonov kun.

Družba ima v lasti dve letali, ostalih deset, ki jih ima v svoji floti, pa najema. Za pokritje minusa prodaja dveh letal ne bi zadostovala, rešilo naj je ne bi niti to, da bi izločila tehnično dejavnost. V najslabšem primeru ne bo mogla več zakupiti pravic za uporabo letaliških stez in terminalov ter kupiti goriva, je za portal navedel neimenovani vir.

Uprava družbe na te namige ni odgovorila. Poudarila je, da so v devetih mesecih letos v primerjavi z enakim obdobjem lani uspeli znižati izgubo za približno deset odstotkov ter da je večina izgube ustvarjena na račun podražitve goriva in zaradi poletne napovedi stavke v družbi.

Sindikat v Croatia Airlines zadnja leta opozarja, da je družba žrtev katastrofalne poslovne politike in so večkrat zahtevali od vlade, naj zamenja upravo. A hrvaška vlada je konec oktobra podaljšala mandat v. d. predsednika uprave družbe Jasminu Bajiću.