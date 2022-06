Nekatere črpalke še brez goriv: v Žireh peti dan brez dizla, zmanjkalo tudi bencina

"Počasi se stanje na bencinskih servisih izboljšuje, vendar do konca tedna lahko še pričakujemo odstopanja od običajne zaloge goriv. To pomeni, da so tudi danes nekateri bencinski servisi še brez enega ali obeh osnovnih goriv (95-oktanski bencin in dizel)," so na vprašanje o oskrbi z gorivi v Sloveniji odgovorili v družbi OMV. Iz Mola in Petrola odgovorov o aktualni oskrbi bencinskih servisov z gorivom še nismo prejeli.

V Žireh brez dizla že peti dan

Uporabnik družbenega omrežja Facebook iz Žirov je opozoril, da je bencinski servis v Žireh že sedmi dan zapored brez goriva. Ali to drži, smo preverili pri družbi Petrol, a na naša vprašanja še niso odgovorili. So pa na bencinskem servisu pojasnili, da je dizla tam zmanjkalo v petek, tik pred zaprtjem poslovalnice, v soboto je pošel 95-oktanski bencin, danes pa tudi 100-oktanski. Dobavo dizla pričakujejo jutri. Petrol se je sicer na dogodek odzval pod objavo uporabnika na to temo na Twitterju, kjer so zapisali, da v teh dneh na vseh bencinskih servisih po Sloveniji zaznavajo večje povpraševanje, ki močno presega dolgoletna dnevna povprečja: "Čeprav smo dobavo povečali in bencinske servise oskrbujemo iz vseh razpoložljivih skladišč, zaradi izrednega povpraševanja in logističnih omejitev pri oskrbi na posameznih bencinskih servisih prihaja do kratkoročnih izpadov zalog." Dodali so, da se družba vseskozi trudi, da bi vsa prodajna mesta ustrezno oskrbeli v najkrajšem možnem času.